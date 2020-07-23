挽救家族衰敗產業　型男打造新一代健康咖啡飲品

▲騰璽國際榮獲2020亞太Bio健康生技大獎（圖／資料照片）

喝咖啡已儼然成為現代人生活的一部分，台灣更是隨處可見咖啡店的蹤跡，我們可能都知道全球咖啡的生產大多來自北非、中南美、東南亞與大洋洲...等熱帶地區，而雲南因為得天獨厚的高海拔環境、疏鬆肥沃的高原紅土，造就了雲南小粒咖啡的誕生。而李維庭的君墨咖啡(DRINK MORE)正是發揮了雲南小粒咖啡濃而不苦、香而不烈、略帶果味的口感，而後更運用雲南小粒咖啡中豐富的綠原酸成分打造出新世代的健康窈窕飲品「Ms搖窈飲」，但其實這成功的背後，是源自一個本來已經打算要收掉的家族產業。初見李維庭，你很難想像在他如南韓偶像的外型背後，肩負著家族傳統產業衰退收場的危機。在他從小到大的記憶裡，父親一直挑戰創業之路但卻屢戰屢敗、甚至賠錢收場，所以在李維庭的成長過程中就是不斷地看到家中被討債的壓力，但印象中的爸爸卻從未放棄過創業的道路，而父親這股堅毅的精神也傳承至李維庭了身上。所幸自2004年家中開始在雲南栽種小粒咖啡開始有了轉機，而後雲南小粒咖啡更榮獲第42屆布魯塞爾尤里卡金獎，國際咖啡組(ICO)評為一級產品。不過近年來在人力支出與政策變化上來說，成本逐年增加，傳統的咖啡種植產業日益艱辛，所以李爸爸原本打算收掉這經營了15年的雲南小粒咖啡種植產業，但是李維庭不想眼看著爸爸10多年來的心血就這樣結束掉，所以決定自己跳出來改革與創新，從最上游的原料端轉型為成品的批發與零售，從鑽研咖啡豆成份、調整烘焙方式，並堅持原型、有機、無負擔的咖啡品質，於是「君墨咖啡DRINK MORE」品牌由此誕生。其實一開始李維庭創業「君墨咖啡」之時，周遭的家人、親戚朋友都不看好，尤其是李爸爸深知創業的辛苦，更不希望兒子走上這條路；而李維庭卻遺傳了父親越挫越勇的精神，一個人包辦行銷、業務、通路...等等，走訪全台店家與經銷商推廣君墨咖啡，創業初期幾乎每天只睡三小時，四處拜訪客戶所以三餐都在車上解決，憑著一股熱情與憨膽支撐過最艱難的開創期，而他對君墨咖啡品質的堅持終究獲得了好評，也同時挽救了父親15年的咖啡種植產業，更進一步在2020年獲得了香港詹皇基金管理公司投資注入，投資新產業鏈及工廠，同時更推出新世代的健康窈窕飲品「Ms搖窈飲」，結合營養補給、促進代謝、體重管理等多重效能，並成功在台灣、中國市場推出上市，簡單、便利、爽口的零負擔機能性飲品立刻風靡了許多消費者，而這些肯定更激勵了李維庭對於咖啡產業的信心，未來更期許揮軍南下，拓展至東南亞市場。