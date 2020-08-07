廣編／好侍食品與營養師監修咖哩對策　熊貓一鍵下單到府

為確保國人健康，行政院衛生福利部開始推廣「天天5蔬果」的概念，國人每日需攝取至少3份註1蔬菜。根據東方線上最新網路問卷調查，高達75.3%的受訪者每日蔬菜攝取份量不足3份，而在常見的料理食材中，小孩最討厭的蔬菜包含青椒/甜椒(46.3%)、茄子(38.8%)洋蔥(23.8%)與胡蘿蔔(21.3%)，國人及孩童飲食營養不均拉警報！





來自日本HOUSE好侍食品，秉持「透過食品使人與笑容相繫」的品牌理念，藉由食品傳達美味與健康，進而創造食品的新價值。首次與營養師簡子勻攜手推出「咖哩對策」特製食譜，針對國人常見小孩子挑食、夏日高溫沒食慾、補充蛋白質以及蔬菜的4種飲食問題，運用HOUSE好侍旗下人氣商品佛蒙特咖哩、爪哇咖哩，精心設計4款菜單，替平常的飲食生活增添健康的附加價值。不僅如此，食譜步驟也經過設計，顛覆以往咖哩需要時間燉煮的概念，讓忙碌的主婦及不善廚藝的人都能輕鬆做出美味咖哩料理！此外，受到上半年疫情影響，消費者使用外送平台比率提升，看準外送平台上食材採購商機，HOUSE好侍食品首度與外送平台foodpanda熊貓嚴選合作，推出專屬的「咖哩對策」活動頁面註2，活動期間只要至專區頁面即可一鍵下單，一次將HOUSE好侍營養師監修的「咖哩對策」食材外送到家！





HOUSE好侍食品推營養師監修咖哩對策食譜對抗國人飲食不均





據東方線上國人飲食習慣調查註3發現，高達75%受訪者每日蔬菜攝取量未達衛福部部建議標準，此外，小孩對於蔬菜的接受度比大人低，在常見的料理食材中，小孩討厭的蔬菜包含青椒/甜椒(46.3%)、茄子(38.8%)洋蔥(23.8%)與胡蘿蔔(21.3%)；而近期天氣屢破高溫紀錄，調查中也發現近8成的受訪者會因為天氣熱而沒有胃口，會選擇能夠刺激食慾的料理；運動風潮下帶動增肌飲食，有健身習慣的民眾中選擇在運動後補充蛋白質達56%，為身體補充營養、進行細胞修復，會選擇澱粉類者則僅達12%，顯示運動後飲食均衡性搭配也漸受國人重視。





為協助對抗國人飲食營養不均的問題，HOUSE好侍食品攜手營養師簡子勻，推出「蔬菜補充對策」、「小孩挑食對策」、「夏日開胃對策」與「補充蛋白質對策」，用HOUSE好侍食品旗下超人氣商品佛蒙特咖哩、爪哇咖哩，設計出4組兼具營養美味的咖哩對策食譜，包含「夏日蔬菜咖哩」、「蔬菜漢堡肉排咖哩飯」、「香料絞肉乾咖哩」，以及「增肌必備豬肉豆腐咖哩」，搭配甜味或辣味咖哩，輕鬆製成美味、營養均衡料理，也解決夏季食慾不振的煩惱。營養師簡子勻表示：「咖哩內的辛香料可增加代謝，且夏天冷氣房容易感冒、畏冷，透過咖哩就可解決，而咖哩中的薑黃還可調整體質，可說是家中不可或缺的必備食材。再加上咖哩味道十分濃郁，添加肉類、蔬菜、澱粉都十分容易入口，也克服了國人營養攝取不均的問題。運動後蛋白質與碳水化合物攝取的最好比例是1:2-4，在運動後30分鐘內補充適更能降低運動後的疲憊感。」





首度攜手外送平台foodpanda 熊貓嚴選「咖哩對策」食材一鍵下單 輕鬆直送到家





根據東方線上調查，目前選擇在外送平台購買生鮮食材者其中有70%一週購買1次以上、購買頻繁，而25%的受訪者在近三個月、受疫情影響期間，外送平台選購食材的購買頻率增加。看準國人在外送平台採買食材的需求，HOUSE好侍食品特攜手外送平台foodpanda熊貓嚴選，於8/8-9/6於foodpanda生鮮雜貨的熊貓嚴選推出「咖哩對策」外送專區，消費者只要在活動期間至foodpanda熊貓嚴選，即可輕鬆一鍵下單，一次買足營養師監修「咖哩對策」食譜中的食材。此外，為歡慶好侍食品與foodpanda合作，8/7-8/11至台灣好侍食品粉絲專頁參加留言抽獎活動，就有機會獲得佛蒙特咖哩代言人劉以豪限量盒裝特飾版咖哩！





【HOUSE好侍食品營養師監製咖哩對策食譜】





蔬菜補充對策：針對國人討厭、但是營養價值高的蔬菜，包括洋蔥、茄子、青椒/紅椒、番茄、南瓜等，「夏日蔬菜咖哩」運用佛蒙特中辣咖哩除了讓蔬菜更容易入口變好吃之外，又能一次攝取每日蔬菜攝取量的1/2 ( 一個成人每日蔬菜量至少300g)，改善外食族因蔬菜量攝取不足而導致一連串消化道、新陳代謝及免疫的問題。





小孩挑食對策：根據調查，小朋友比大人更討厭蔬菜！「蔬菜漢堡肉排咖哩」運用佛蒙特甜味咖哩，將小朋友不愛吃的洋蔥、紅蘿蔔及花椰菜等蔬菜，切碎混入小朋友們喜歡的漢堡肉排中，立即補充滿滿維生素A與抗氧化營養素，再搭配上最愛的咖哩醬汁，讓小朋友一口接著一口，增強抵抗力！





夏日開胃對策：咖哩中的辛香料可以刺激食慾並提升代謝，而夏天冷氣房容易感冒、畏冷，簡單透過咖哩料理就可解決！由爪哇咖哩與絞肉做成的「香料絞肉乾咖哩」，除了咖哩之外，搭配富含維生素Ａ的青椒、黃椒、茄子及牛番茄，加上洋蔥內的槲皮素，都是增加免疫力不可或缺的營養素！尤其茄子除了富含鉀離子可以調節血壓，其紫色的外皮富含抗自由基的多酚類化合物，抗氧化、抗老化的秘密武器。





補充蛋白質對策：選擇豆腐、豬肉搭配佛蒙特辣味咖哩，讓咖哩與豆腐創造出多層次的口感！運動後蛋白質與碳水化合物攝取的最好比例是1:2-4，在運動後30分鐘內補充適量的食物可以協助降低運動後的疲憊感。「增肌必備豬肉豆腐咖哩」以豆腐為運動後身體提供良好的蛋白質來源，搭配肉類與適量白飯，能加速肌肉修復生長的速度。



