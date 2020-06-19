桃園7月大女嬰遭虐殺　塑膠袋裝屍埋沙灘

桃園市今(19)日發生重大虐殺女嬰案件，一名年僅7個月的女嬰，疑似遭到父母凌虐致死，父母先將屍體冷藏在冰箱，17日又將女嬰屍體帶至新屋區永安新濱2號橋附近沙灘掩埋；警方今天上午8點左右尋獲屍體，涉案3名嫌犯也將依殺人及遺棄屍體罪移送桃園地檢樹偵辦。
楊梅警方表示，才7個月大的女嬰這個月14日下午因不明原因死亡，父親龍男及母親陳女一時之間不知該如何處置，竟將女嬰屍體置於冰箱冷藏，17日晚間這對狠心的父母更夥同林姓女性友人將嬰屍共同攜至新屋區新濱2號橋附近的沙灘掩埋，但18日晚間女嬰姑姑想要探視女嬰，詢問龍姓男子女嬰下落，龍男才告知女嬰已經死亡並埋屍在沙灘。姑姑才向警方報案，今早8點多果然在沙灘尋獲女嬰屍體。
據了解，女嬰父親為印尼籍，母親則為台灣籍；兩人供稱於14日因為「不小心」將女嬰虐死，一時不知所措，因此將女嬰以塑膠袋裝裹之後放入冰箱冷藏，又於17日晚間與林姓女友人三人共同攜至永安新濱2號橋附近沙灘掩埋，但因同為印尼籍的姑姑於18日前往探視沒有見到女嬰，追問之下才讓女嬰父親說出真相。
楊梅分局組成專案小組，針對涉案犯嫌住處及車輛採證、調閱相關監視器及行車軌跡，釐清案情並通報社政單位介入處置，報請桃園地檢署相驗後，女童確切死因仍需待法醫解剖始能釐清；楊梅分局將涉案三名嫌犯個別詢問後，三人也坦承棄置女嬰屍體犯行不諱，全案依殺人及遺棄屍體罪移送桃園地檢署偵辦。
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