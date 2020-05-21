中職／中職用球太彈現在才認　兄弟領隊劉志威震怒

中信兄弟領隊劉志威今天針對本周聯盟承認用球檢測不符標準一事提出看法，他認為：「大家要先去思考，我們的比賽要呈現朝哪種方向？」劉志威砲火猛烈，他認為就算中職要打高投低，「那何必又要更改？」就正因為是大家「受不了了」，所以才要修正。劉志威也強調要跟國際接軌，不管是好球帶、還是用球，都希望可以朝跟國際賽事相近來比較，「外界如何來看中職，或是中職如何是一個讓人信服的聯盟，應該要提升水準。」此外，他也強調聯盟應該趁機會，「發現問題、解決問題」，朝這個方向檢討，承認錯誤不是壞事。