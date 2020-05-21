中職／開出中職改革第一槍！劉志威提三大方向與國際接軌

中信兄弟領隊劉志威今天針對中職用球超標問題提出看法，他也提到中職有些「問題」需要解決，希望趁這機會一起「改革」。
劉志威提出「中職用球需要改變嗎？」、「好球帶、用球需要與國際接軌？」、「聯盟判例不應自審自判」三大訴求。
他舉例：「之前我們有一場比賽，都還沒申訴，聯盟就已經先公告，聯盟賽務應該交由公正第三方，或是有不同高度的委員來執行，而不是球員兼裁判。」
劉志威認為有問題的判例，為了促進中職水準，其實可以討論，他直言：「聯盟沒有進步」，如何吸引球迷進場看球。
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