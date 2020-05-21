中職／持續打高投低怎麼辦？劉志威籲跟國際接軌

中信兄弟領隊劉志威今天針對中職用球提出看法，他強調：「中職用球跟好球帶要跟國際接軌。」也引發熱議。
劉志威認為要提升中職水準，要看「我們要朝什麼方向邁進。」現在發現問題、解決問題都不是壞事，最主要要去面對問題。
而他也強調中職「應該要跟國際接軌」，提升水準，未來在打國際賽，也不會有太大落差，建議中職「現在還不遲。」
中職打高投低已經是常態，重點在於，如何改善比賽品質，讓比賽恢復水平，才是目前第一要件。
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