中職／用球彈不彈沒差！曾豪駒：提升技術最重要

樂天桃猿總教練曾豪駒今天針對中職用球爭議提出看法，他認為用球四隊標準都一樣，沒有誰吃虧，反而他比較在意選手提升技術。
曾豪駒認為聯盟用球比較會影響的是長打率，不過對投手來說沒有比較吃虧，都是公平的，更何況聯盟已經要修正，所以沒有太大爭議。
他認為還是要要回歸基本面，投手要能夠有修正能力，或是懂得何時投出決勝球，搶好球數，技術修正還比較重要。
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