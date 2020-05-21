警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／彈力球爭議不斷！兄弟丘總：打者努力不能被抹滅

記者吳政紘/桃園報導-2020-05-21 18:45:12
▲中信兄弟總教練丘昌榮。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.05.02）
中信兄弟總教練丘昌榮今天針對聯盟用球爭議提出看法，他說：「打者努力不能被抹滅。」也認為其實四隊比賽內容一樣，是否要換球，就交給球團安排。

中職在本周公布用球檢驗結果後，讓人質疑為何又回到跟過去2016年的超標球一樣，恢復係數高達0.571，比2017年領隊會議決議還高。

對此，中職也已經要求製造廠商華櫻要針對用球降低係數，避免「重蹈覆轍」。不過兄弟領隊劉志威強調，「要朝什麼方向走，是要大家討論」，也就是說，未來是否要繼續「打高投低」，還是要各隊一起討論才能決定。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀