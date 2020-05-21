中職／彈力球爭議不斷！兄弟丘總：打者努力不能被抹滅

中信兄弟總教練丘昌榮今天針對聯盟用球爭議提出看法，他說：「打者努力不能被抹滅。」也認為其實四隊比賽內容一樣，是否要換球，就交給球團安排。中職在本周公布用球檢驗結果後，讓人質疑為何又回到跟過去2016年的超標球一樣，恢復係數高達0.571，比2017年領隊會議決議還高。對此，中職也已經要求製造廠商華櫻要針對用球降低係數，避免「重蹈覆轍」。不過兄弟領隊劉志威強調，「要朝什麼方向走，是要大家討論」，也就是說，未來是否要繼續「打高投低」，還是要各隊一起討論才能決定。