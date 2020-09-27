日職／忍痛放棄陳偉殷　日媒爆中日隊最大的擔憂是...

羅德隊21日閃電簽下台灣左投陳偉殷，不但震撼台日球界，就連中日隊也都十分驚訝，根據日本媒體《AREA.dot》報導，中日隊忍痛放棄陳偉殷，其實跟他的身價有最大關係。
報導中提到，羅德隊隨隊記者表示：「想不到是陳偉殷加盟，他既有實績，年薪又便宜，讓人很懷疑是不是聽錯了，而他過去在中日時代是想打也打不到的名投手，一開始去美國也很順利，不過晚期無法給予球隊貢獻，球速也掉了，控球也下滑，不過羅德想辦法要挑戰冠軍，投手陣容以年輕人為主，多一名大將也好。」
此外，羅德隊現在傷兵多，左投陳偉殷是優勢，能夠在右投多的狀況下，成為球隊活棋。
但是中日隊還是沒有不要陳偉殷的理由？最主要的原因還是出在球探報告。
陳偉殷在大聯盟的評價沒有很好，尤其是晚期，他轉隊到馬林魚隊的這3年，讓人沒有安心的感覺，加上2006年他曾韌帶斷裂，加上疲勞性骨折動刀，之後手肘還是有問題，各種因素考量下，美國球隊對陳偉殷比較沒信心。
一位大聯盟亞洲球探表示：「受傷會是最大的原因，過去陳偉殷的動作讓他有讓打者迷惑，不好找出手點的狀況，若要相比，就像軟銀的和田毅投球姿勢類似，加上他也有下壓動作，從左打者後方來的球，會讓左打者不好掌握，右打者對角線也投得很好，雖然沒有特別球種可以三振打者，但是他的投球動作有很大影響，現在受傷後沒有之前那樣難打。」
中日隊也有做情蒐資料，相關記者透露：「馬林魚時期就有調查，認為陳偉殷的傷勢很嚴重，實際上他在近年表現沒有很亮眼，因此沒有需要冒風險，加上跟他簽約中間有經紀人在，雖然他在羅德第一年是「破格價」不過之後就會有十分強勢的交涉，目前中日隊還有很多等待投出成績的左投，整體考量的話，只好取消爭取他加盟。」
陳偉殷今年年薪還有22億日幣，雖然現以3000萬日幣的價格簽約，但中日考量未來可能要支付更大筆金額，因此也只好忍痛放棄。