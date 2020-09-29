狂曹再起／「浪人」曹錦輝神隱3年　原來秘密在這

前旅美投手曹錦輝曾於2017年6月在臉書突然宣布引退，當時也讓不少球迷譁然，但是曹錦輝並未在退休後就停止練習，他還有維持自己的體態，維持還能在投球的狀況。
曹錦輝這幾年幾乎像是「神隱」狀況，但他始終在等待自己的身體復原，他說：「其實在我受傷後，就一方面要養傷，這段期間也開刀清除骨刺，還有左腳也有舊傷，不過現在都好了，就慢慢進行一些精密訓練。」
其實曹錦輝在受傷後，還是把自己當「實驗品」，「退下來自己在休養跟思考，再用什麼方式再出來，我雖然退下來，還是有在維持自己的狀態。」
曹錦輝是台灣少數本土球速可達160公里以上的投手，即便到了39歲，他還有145公里速球，就連「捕手」羅國華也認為他的尾勁、球速並不輸人。
曹錦輝也說：「你要投到這種狀態，一定要體能很大的強化，還要能夠吃苦。」而該休息就休息，再針對加強重點投入，身體也會更好。
經歷過假球案，上過社會版面，甚至也曾一度是全台灣最好的投手，人生大起大落，曹錦輝的生涯就像「雲霄飛車」一樣，也頗具爭議，但他有信心用「過來人」的經驗，不管是在球技、心靈上，幫助球員「改造」，甚至催眠自己進入情境，投出更好的表現。
至於他出來再投入棒球運動，可能會被球迷「嘲諷」或是「酸」，曹錦輝說：「這種事情過去就過去，我都沒有遇過這樣的人，他想講我還是會跟他們說，不過面對面，我還沒遇過這樣的人想去問這些東西，頂多只是在我們背後用鍵盤而已。」