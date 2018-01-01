公所攜手三好斗六跨年嗨翻全場　元旦巨幅國旗迎新年

邁向2018年，斗六的跨年、元旦很精彩！2017年12月31日晚上8點，三好國際酒店舉辦「幸福三好跨年晚會」，在地表演團隊及環球科技大學時尚造型設計系，帶來精彩好看的熱情演出與走秀，300秒低空環保煙火，更帶著現場民眾跨入歡樂的2018年；元旦早上7點不到，就已經有民眾聚集在三好國際酒店前，等著參加升旗典禮，看著全雲林最大的國旗冉冉升起，為典禮帶起高潮，千名參與者頭戴國旗帽、手拿小國旗一起繞行棒球場，場面不僅壯觀，更以實際行動，展現了國家的精神。

「幸福三好跨年晚會」，12月31日晚上8點由雲音樂團熱力演唱開場，接著由雲林愛樂室內合唱團以優美的歌聲，帶著現場觀眾感受如同在國家劇院的高水準演出。以往總是在室內舉辦成果展的環球科技大學時尚造型設計系，這次跨年特別以千變萬化的造型走秀，展現師生們精湛的手藝，擄獲所有人的目光注意。藝人李姵綾、徐亨及陳霆同台表演，更是讓現場觀眾嗨翻了，難得看到電視明星出現，大家直說要跟他們拍照留念。

跨年前15分鐘，包括斗六市長謝淑亞、立委張麗善、三好國際酒店董事長陳國周以及多位議員和代表們，都一起上台和民眾倒數，觀賞300秒的低空環保煙火，度過溫馨的跨年夜，陳董事長說，三好國際酒店雖然才開幕兩年，但是受到雲林許多人的照顧和協助，去年飯店第一次舉辦跨年，就吸引了一千多位民眾一起來參加，今年特別和斗六公所合作，邀請更多的在地優秀團體及學校，展現他們平時努力練習的成果，讓這場位在斗六的跨年晚會，溫馨而充滿幸福感。



▲邁向2018年，雲林愛心限室內樂團精彩演出。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.01）

跨年夜後隔天元旦早上7點還不到，已經有不少民眾來到三好國際酒店前面等著要參加升旗典禮；有人臉上貼著國旗、有人直接將國旗穿在身上，斗六公所提供了國旗帽送給在網路及現場報名、並有穿或帶國旗標幟的民眾，立委張麗善也贊助了國旗徽章給參加完健行的民眾。典禮的最高潮，就在現場升起長12公尺、寬8公尺的大國旗時。

斗六市長謝淑亞說，這面可說是全雲林最大的國旗，全面展開時大約有兩樓半的高度，廠商光是製作就花了半個月的時間，該如何讓國旗能順利展開也是個很大的問題，非常感謝三好的工程人員，協助公所一起合力克服這些困難，讓我們的升旗典禮順利完成，看到大國旗展開的那一刻，深深感動在心裡。她說，很多人以前小時候，都有在元旦當天參加過升旗典禮，那是一種難忘的記憶和回憶，今年在三好國際酒店的大力協助下，斗六再次舉辦升旗典禮，之後大家一起拿著國旗健行，無論是爸媽和孩子、男朋友和女朋友，甚至是彼此不認識的人，都可以在活動中聊著過去的經驗，談談未來的希望，為新的一年增添新的回憶。

從2017年到2018年，從氣溫偏低的跨年夜到涼感的元旦早晨，超過千名民眾，一起在斗六感受熱力十足的黑夜白天，許下新一年的心願，2018，斗六會更好。



▲斗六市長謝淑亞和參加升旗典禮的民眾合照。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.01）