熊貓王國結合區塊鏈技術　展現熊貓IP萌實力

熊貓王國預計與國際級樂園設計團隊合作，於廣東河源市打造一座占地1,200公畝的熊貓主題樂園，未來將配合《熊熊危機》動畫電影，規劃各種大型展演、地景藝術與文創店商，提供遊客具有深度而多元的文化體驗。

熊貓王國與國際影視團隊合作的動畫電影《熊熊危機》(Pandamonium)預計2019年上映，包含以熊貓IP為基底的網劇、熊貓霜淇淋店、熊貓手遊，以及即將興建的熊貓主題樂園，將接續颳起全球最萌的熊貓旋風！

影視IP，如何打造泛娛樂生態圈的最大價值? 甫於5月底完成熊貓幣「首次代幣眾籌（ICO）」的熊貓王國控股公司，正將熊貓動畫IP，延伸到餐飲、遊戲、文創與娛樂領域，熊貓王國執行長吳雙羽認為：「推動台灣優質IP到全世界生根，將實現人才、資金、產業的最大化。」

熊貓王國創作總監古建平表示：「《熊熊危機》從動畫電影到樂園的實現，就是讓所有的台灣創作者看見，IP有實現價值最大化的可能性，」熊貓王國也將運用區塊鍊技術，打造一個共同創作、共同銷售、共享獲利的平臺，未來讓每個投入開發IP的創作者，在這樣的共享平台上都有嶄露頭角的機會。

熊貓王國打造的《胖豆戀》熊貓霜淇淋專賣店已於台北開設旗艦店，透過人氣IP-熊貓屁屁和北極熊阿雪的戀愛故事，營造一個充滿戀愛情境的空間，消費者可透過立體公仔、AR掃描技術、網紅直播、素人藝術創作等項目與人氣IP互動，體驗到各種酸甜苦澀的戀愛滋味，高雄左營旗艦店、三多分店預計於今年8月開幕。

「台灣IP絕對有能力被全世界看見，吸引最好的國際人才與國際資金投入，」吳雙羽期望熊貓王國透過區塊鏈及完整的產業布局，協助更多台灣優秀影視人才與原創IP走進國際市場。

熊貓王國控股公司IP發展：影視作品類：2018 網路劇《瑪麗蘇遇上傑克蘇2》(全球)、2019 動畫電影《熊熊危機》(全球)。餐飲品牌類：2017「胖豆戀」熊貓霜淇淋專賣店 (全球)。手機遊戲類：2019 「上班熊貓」手遊 (全球)。實體樂園類：2019 熊貓主題樂園 (全球)。