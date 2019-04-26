隨著國民女神媽祖婆的聖誕到來，台灣進入「三月瘋媽祖」的季節，這已經是登上國際舞台的全民運動。但你知道嗎，這位跟我們很親近的媽祖婆在台灣各地都留下徒手接炸彈傳說。

二次世界大戰期間，台灣仍為日本領土，是盟軍的轟炸範圍，在這個傳說故事內，美國空軍擔任可愛又迷人的反派角色專門轟炸台灣，所以媽祖婆就一天到晚台灣南北奔波用手接下戰，避免台灣人民傷亡。

大甲鎮瀾宮負責接炸彈的是鎮殿媽，是鎮瀾宮內最大尊的媽祖。據說當時美軍在台中上空丟了兩顆炸彈，一顆炸毀火車站，另一顆則落在媽祖廟附近但沒有爆炸，沒有人員傷亡，因而被認為是鎮瀾宮鎮殿媽顯神蹟。

彰化埤頭合興宮也有一樣的傳說但更生動。合興宮附近的五庄村為神風特攻隊的基地，因此被美軍列為重點轟炸目標，據說當時轟炸機投下一枚500磅的炸彈，炸彈從天空墜落之時，出現了一位身穿色紅衣衫的女性，手腳並用的將炸彈接了下來。事後村民發現合興宮媽祖金身的右手食指斷裂，左腳鞋子掉落一旁，信眾認為在天空接炸彈的那位女性就是合興宮媽祖婆，也因為這個因素，合興宮媽祖又被稱為「炸彈媽」。

除此之外，北港朝天宮、屏東萬丹萬惠宮、嘉義朴子配天宮都有類似的故事，南瑤宮的「彰化媽」甚至北上到基隆去接砲彈，融合了「彰化媽蔭外方」的傳說。

在台灣各地流傳的「媽祖接炸彈」故事大同小異，但故事背後都代表平民百姓對戰爭的恐懼，因而祈求媽祖婆的神威能守護家園。媽祖婆有沒有接過炸彈我們凡人不得而知，但能確定的是，媽祖婆在信眾的心中始終都有著難以替代的重要地位。

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