在台灣常常聽見「發爐」這個名詞，有時還會上新聞，某某高官去哪參拜後那間廟就「發爐」，究竟「發爐」代表什麼，是好還是壞呢？

首先要知道的是，有時候「發爐」是一個很正常的物理現象，如果一個香爐內的香插得太密集，就很容易產生「發爐」，所以在香火鼎盛的大廟，都會有專門的執事或義工負責整理香爐，每隔２０分鐘到半小時就要將香爐內的線香取下。

「發爐」代表什麼呢？在台灣的民間信仰中，香被看作與神明、祖先溝通的媒介，在習俗小百科／拜拜拿香的意義 其實是打服務專線？一文中曾提到，凡人拿香拜拜通常是單方面的，要獲得神明的回覆還必須透過擲筊、求籤等方式，簡而言之，與神明的互動大多是人類「主動」。但「發爐」這個情況，則被視為神明「主動」有事告知，且通常是急事，如果不急的話還有「託夢」這個形式。所以台灣人在面臨「發爐」這件事大多會謹慎以對。

那麼在什麼情況下香爐內的香腳燒起來，才算是「發爐」？其實這沒有一個定論，但大致上要慎重以對的情況，通常是香爐中的香並不多卻突然燃燒，而且並非由上往下燒，是從插在香灰內的香腳開始燃燒，就會被視為「發爐」。

有一種說法，廟內「發爐」大多是好事，有時候是神明來巡視，或表達祂的開心之情，但也可能神明真的有重要的大事要傳達，所以廟宇在面對「發爐」大多會謹慎以對，擲筊請示神明為何「發爐」，後續的事宜自然也由廟方一手處理。

而家中神明廳「發爐」據說通常不太好，家神與祖先大多是在家中出了問題，或是有事想交代子孫辦理才會採取「發爐」來示警，所以家中的香爐如果突然間「發爐」，要趕快請示祖先與家神是哪裡出了問題，處理上要越快越好。

現在時代進步，「發爐」這種事自然也可以用科學來解釋，但為什麼先人在面對「發爐」時都會謹慎以對，必然是有其因素的，這都是代代相傳的經驗法則，無論你如何看待，這都是民間信仰與文化的一部分。

發爐

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