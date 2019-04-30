台灣傳統社會的習俗很多，其中有一些以現在的角度看來不解其意，甚至會令人思考是否有其必要性，例如「辭公媽嘸回頭」，也就是「辭祖」，該怎麼看待這件事。

台灣是個傳統的漢文化社會，在這個社會結構之下，女性的地位是比男性低的，當一位女性嫁人之後，他從此就是夫家的人，往生後仍被視為夫家的一份子，受夫家後代的香火祭祀。

所謂「辭祖」，就是告別自家祖先。大多數的情況下，「辭祖」的人都是女性，通常在出嫁當天會有一次「辭祖」，就是新娘上香稟告娘家祖先，今日我某某人要出嫁，嫁到何處哪戶人家，接著新郎新娘再一起向女方父母拜別，感謝這段時間的養育之恩。在這個情況下「辭祖」是比較沒問題也不會有爭議的。

但另一種情況的「辭祖」就比較沉重，甚至會令人感到心痛的，就是夫妻雙方不和最終決定走上離婚這條路，在確定完成離婚的手續後，女方要向男方的祖先「辭祖」，聲明從今天起我不再是這個家的一份子，今天上完這最後一柱香之後不會再有下次，從此本人與你們家「田沒溝水沒流」，兩不相干，各安天命。這也是俗語「辭公媽嘸回頭」的意涵，因為是最後一次上香，所以「嘸回頭」。

漢文化社會是個對女性不公平的架構，以上兩種原因的「辭祖」都是由女性來進行，基本上男性根本不需要做什麼事。為什麼離婚時女性還需要「辭祖」，因為在結婚進男方家門當天，新娘有祭拜過男方祖先，這時才被視為夫家的一份子，往生後魂歸祖先牌位，享有這個大家族的福利，但也受其約束。

現在社會離婚率很高，若女性在離婚後沒有「辭祖」會怎麼樣嗎？這種無形界的事務沒有辦法做統計，但根據民間說法，離婚的女性若沒有向男方祖先「辭祖」，往後的運氣會不順，甚至身體健康會出問題，因為男方祖先並不知道這位女性已經離婚，仍將他視為自己家中的一份子，當這位女性沒有盡到該有的義務，男方祖先會以各種方式干預。

所以離婚時「辭祖」的舉動其實是將離婚協議書的副本遞交給男方祖先，告知祂們這件事，希望大家好聚好散，不要找麻煩。

但現在很多人離婚時都是撕破臉，女方根本無法「辭祖」，那應該怎麼辦是好？如果你是一位無神論者或有其他宗教信仰的朋友，自然不必在意這種事，若真的會在意，也可以請人撰寫疏文，到土地公廟或城隍廟、境主廟，向神明稟告，請神明將這份疏文轉交給男方祖先，之後再化掉即可。

其實還有另一種情況男性也會「辭公媽嘸回頭」，就是這位男性決心賭上性命去做某件事，而且很可能從此回不來，就會向家中祖先告別，告訴祖先這是我最後一次向你們上香，以後可能沒機會了，請祖先諒解，某種層面上與「辭土」很像，帶有「最後一次」的意涵。

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