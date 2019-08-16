三星鄉公所將舉辦「2019第一屆三星安農溪馬拉松嘉年華」活動，為吸引民眾參與，特地準備特色美食供參賽者享用
▲三星鄉公所將舉辦「2019第一屆三星安農溪馬拉松嘉年華」活動，為吸引民眾參與，特地準備特色美食供參賽者享用。（圖／三星鄉公所提供)

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為行銷三星鄉，三星鄉公所將觀光與運動相結合，將於今年11月17日舉辦「2019第一屆三星安農溪馬拉松嘉年華」的活動；此外，為吸引民眾的參與，主辦單位特地準備包括櫻桃鴨滷味在內的特色美食供參賽者享用。

2019第一屆三星安農溪馬拉松嘉年華活動，以安農溪自行車道為主要路徑，連結長埤湖、茶山步道等景點，讓參賽選手在運動健身之餘，也能實地感受三星之美。

三星鄉長李志鏞表示，安農溪流域，不論是溪流泛舟或單車騎遊、落雨松秘境，都是近來非常熱門的旅遊休憩活動；這次公所特別規劃三星安農溪馬拉松嘉年華活動。賽事路線會將鄉內各重要景點進行串連，將運動賽事與觀光遊憩產業做結合，希望引領參賽選手飽覽三星鄉的美景，也期待帶動鄉內的運動熱潮及人潮，並對觀光旅遊事業暨農特產品推展有所助益。

第一屆三星安農溪馬拉松嘉年華分為全馬、半馬、10公里、6公里四個組別、參賽選手上午6點在三星綜合運動場集合後，依序鳴槍出發。全馬組起跑後，沿成功路在柑仔坑橋切入安農溪左岸跑往上游自行車道，途經天送埤發電廠、長埤湖風景區環湖步道，讓選手飽覽湖畔風光後折返。

之後在雙賢二號橋切入安農溪右岸，跑上茶山步道，跑友可在休憩平台俯看蘭陽平原及龜山島美景，再下切安農溪左岸經落羽松袐境、安農溪驛站、分洪堰公園，在大洲橋折返。由安農溪左岸原路返回綜合運動場，全長42公里；途經湖泊、登山步道、安農溪畔、落羽松祕境、分洪堰公園等景點。

主辦單位表示，除了路跑，更安排13攤吃到飽的特色美食供參賽者享用，而三星有名的櫻桃鴨滷味也霸氣上場，希望來安農溪路跑，好吃、好玩、又好健康；路跑活動即日起在伊貝特報名網開始報名，全馬組1000位、半馬1000位、10公里500位、6公里組500位，有意參賽者可至伊貝特報名網查詢。

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