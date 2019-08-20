連災害款都要A　秀林鄉議員遭判刑８年定讞

現任花蓮縣議員許淑銀７年前擔任秀林鄉長時，因收受颱風後搶修經費215萬元，二審依貪汙罪判刑8年6個月，褫奪公權5年，7年來許淑銀經多次上訴，但遭最高法院駁回，全案定讞。

2012年8月，蘇拉颱風重創花蓮秀林鄉和平村，其中3個村落遭土石流壓毀，當時的秀林鄉長許淑銀，鐡腕要求強制撤村，還因忙於救災，累到吊點滴，她第一時間挺進重災區，獲時任總統馬英九盛讚，封她為「英勇女鄉長」，為了要重建重創地區，中央共分為2階段撥款共1000多萬元，協助救災。

沒想到事後卻爆出她利用發包災後重建款的機會，大發國難財，收受包商賄賂、回扣215萬元，檢調接獲檢舉後展開偵辦，許淑銀坦承收錢，但仍辯稱不是貪汙，卻也自動繳回215萬元賄款，檢方偵結，依貪汙罪將她起訴，花蓮地院將她依貪汙罪判刑9年，許女不服提上訴。

最高法院一審將她判刑9年，二審去年3月改判8年半、褫奪公權5年；花蓮高分院審理後認為，許女擔任鄉長多年，卻在任職鄉長期間遭到重大災害之際，收受承包工程廠商的賄款，嚴重侵害人民對公務人員清廉、道德操守的信任，依貪汙罪將她判囚8年6月，案經上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，許淑銀確定要入獄。

據了解，花蓮縣議員第8選區計有許淑銀得票5985、高毓真得票1765與林素美得票2736，依規定，原落選二人均未達遞補標準，意即該選區將重行辦理補選。