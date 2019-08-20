鄧倫與馬思純主演的都市情感劇《加油，你是最棒的》，劇中馬思純飾演一位學歷低但善良熱情的失業胖青年，敬業的她為戲增胖15斤（約7.5公斤），被問到跟角色相似地方，她豪爽笑回：「胖啊！」而鄧倫曾表示自己對劇中在娛樂圈打拼的角色郝澤宇頗有共鳴，馬思純也坦言：「我們也有我們的不容易和辛酸，你如果說讓我覺得一個煩惱的話可能就是自由吧。」表示藝人的生活可能會永遠都在鏡頭下，任何事情都可能會被放大。

與搭檔鄧倫私交甚篤的馬思純，被問及「跟鄧倫這麼熟，會因此出戲嗎？」馬思純不假思索反駁：「沒有，就因為太熟了反而會更好。」她提到《加》劇因為他們倆人的熟悉程度，反而讓這福子與郝澤宇這兩個角色更不一樣，默契度也更強：「比如說在戲裡面有一些打的啊，很多話並不是劇本裡本來有的，就我們倆感覺到了，就上腿了上腳了，就開始打起來了。」

兩人在劇中走到第33集才有親吻戲，讓網友苦等感嘆：「終於灑糖了！」、「鄧倫談戀愛根本就是蘇神降臨。」問到馬思純覺得最甜與最虐的部分，她劈頭就說：「我們倆的感情就沒有甜。」她解釋福子與郝澤宇兩人之間是革命情感，像難兄難弟又像情侶，演的時候完全不覺得這兩個人甜。至於最虐的橋段，馬思純大爆雷「肯定就是分手的時候」，同時也表示這是她印象最深刻的一場戲：「那場戲我們兩人都很投入，反正我緩了很久才緩過來。」