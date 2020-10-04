烤肉配啥蔬菜最護胃？兩派人馬全戰翻：根本料理界健素糖

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烤肉配啥蔬菜最護胃？兩派人馬全戰翻：根本料理界健素糖

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-04 09:43:13

▲中秋節即將到來，許多人第一個想法就是烤肉。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲烤肉配啥蔬菜最護胃？兩派人馬全戰翻。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
中秋節烤肉節，似乎沒有在中秋烤肉就不像過節，除了自己費心準備食材之外，更需要注意到食材的搭配，吃起來會不會健康，因此就有網友在網路上表示疑惑，「烤肉配啥蔬菜最護胃？」而其他網友們對此最推「秋葵」，沒想到竟然有兩派人馬為此戰翻，直言「根本料理界健素糖」，引起熱議。
▲秋葵。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
▲秋葵。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「喜歡吃秋葵嗎」的文章表示，「秋葵黏黏的是對胃不錯，簡單料理配個醬油也好吃，也能攝取到纖維質，網友們喜歡嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派人馬全部戰翻，留言區蓋起高樓。
▲健素糖。(示意圖／翻攝自臉書粉專)
▲健素糖。(示意圖／翻攝自臉書粉專)
有網友認為「秋葵超好吃」，「植物界的健素糖」、「喜歡超熱愛！吃起來很像鼻涕」、「蠻喜歡的，夏天涼拌不錯吃」、「我都煮起來冰鎮做涼拌」、「超好吃」、「蠻愛的，還要有魚露跟柴魚」，也有網友表示「不吃！恐怖！噁心！」、「不喜歡，好噁」、「完全無法」、「不行，跟山蘇並列唯二不喜歡的蔬菜」、「難吃」。
事實上，根據《台灣癌症基金會》網站中指出，秋葵含有水溶性纖維果膠、半乳聚糖，以及阿拉伯樹膠，皆屬於水溶性膳食纖維，除了可以降血壓、幫助消化，對預防大腸癌也有幫助。秋葵更有著豐富的維生素A及β-胡蘿蔔素，有益於視網膜健康、維護視力、增加身體的抵抗力、強化免疫系統及抗發炎作用也有不錯的效果。維生素A及β-胡蘿蔔素可以抑制不正常細胞的生成，因此也能預防癌症的發生。除此之外，亦能維持健康及濕潤的內外表皮，像消化管道、尿道、生殖管道、皮膚及肺；所以，對於保護胃黏膜及預防胃潰瘍也有幫助。（編輯：王柏文）
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