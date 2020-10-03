14歲妹罹患糖尿病！媽崩潰曝「每日三餐」 營養師看傻眼
14歲妹罹患糖尿病！媽崩潰曝「每日三餐」 營養師看傻眼
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-03 17:27:17
現代人三餐在外，很難吃的健康又均衡，也讓慢性病在年輕族群好發比例越來越高。營養師高敏敏就透露，自己曾遇過一位少女，才14歲就罹患第二型糖尿病，結局也讓媽媽崩潰又自責。
營養師高敏敏在節目《醫師好辣》上分享自己曾遇過的個案，名14歲少女被媽媽帶到門診，當天她被診斷出罹患第二型糖尿病，已經要開始服藥治療，糖化血色素高達12～13%，媽媽自責的邊哭邊喊「是不是我害了她的一生」。不過少女外觀看起來是中等身材，為何會出現這樣的情況？高敏敏隨後也補充，媽媽坦承自己都會在女兒放學後都會買3個車輪餅給她當點心，等到爸爸下班後全家再一起外食，早餐因為工作關係，也是匆忙至早餐店購買外食讓她食用。後來致電給班導通知要帶孩子就醫的消息，才得知女兒沒有訂學校營養午餐，而是自己到福利社買麵包吃，有時還會多買1個下午肚子餓時吃。
高敏敏聽完後驚覺情況不對，因為少女一整天精緻糖過量攝取，卻長時間無人發現。據衛福部規定，每天精緻糖攝取量只能佔總熱量10%，最低至5%，以女生正常攝取1500大卡換算，精緻糖攝取只能佔150卡，換算下來為4～8顆方糖，一杯全糖手搖飲就爆表，就連平時看起來健康的調和蔬果汁，一瓶都含有6顆方糖，因此容易讓孩子在不知不覺中超量攝取。（編輯：潘毅）