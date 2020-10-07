巷仔內／台美復交？外界看不懂的「險招」

根據國民黨對外的解釋，國民黨的提案是要戳破民進黨長期的謊言，這些不是蔡政府做不到，就是不敢做。請問「台美復交」做得到嗎？台美關係再好，在美中都主張維持現狀、減少意外和困擾下，台美復交當然不可能做到。
反觀「政府應請求美國協助我國抵抗中共」這項提案，比較能被外界理解。但民進黨做得到嗎？美國至今沒有對「若兩岸開戰，美國一定出兵防衛台灣」做出具體承諾，因此民進黨對美的關係再好，也沒做到。
國民黨為了戳破民進黨政府的謊言，或彰顯其能力不及之處，似乎犧牲了國民黨的一貫性。過去國民黨主張兩岸和平相處，遵守美中台三方「維持現狀」與不挑釁，但國民黨這次卻喊出台美復交，主動打破現狀。
若台美復交，會打破那些現狀？如果美國對台北、北京雙方都建交，就出現了「兩個中國」或「一中一台」，甚至可能被陸方解讀為台獨，違背了北京「一個中國」的原則，北京當然不會接受。
如果要美國棄北京、選台北，北京也不會接受。所以中國大陸國台辦對國民黨團的提案，喊出了「國民黨要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益，損害兩岸關係和平穩定的事」。
國民黨的提案，很明顯讓北京不滿意、不理解；至於美國部分，因為「復交提案」把美國拖下水，美國當然不願蹚這渾水；在民進黨眼中，這是要「戳破綠營的假象」，民進黨當然也不滿意。
若北京、華府、民進黨三方內心深處都不滿意國民黨的苦肉計，若台灣人民都買單，這項付出也算值得。但全體人民都懂得國民黨這步險棋的真正涵義嗎？
部分中間選民和藍營民眾其實蠻訝異國民黨這次提出「打破現狀」的提案，感覺國民黨一夕之間「半夜吃西瓜，反症」，邏輯沒了一貫性。國民黨為了讓民進黨難堪，連維持兩岸穩定，都不惜拿來當成賭注。
當然也有不少民眾肯定國民黨的大膽出招，認為國民黨這次讓民進黨難堪，戳破了綠營長期的謊言，也呈現國民黨不傾中、護台灣。
台美是否可能復交？前總統馬英九在7日受訪表示，外交部長吳釗燮已經公開說明，不會跟美國恢復邦交，馬英九相信「這是美方示意吳釗燮說的」。
國民黨為了讓民進黨難堪，下了一步險棋，所幸美中台三方沒有人躁進，還能自我克制，尤其在共機連續十幾天越界海峽中線的挑釁下，三方還算謹慎。
國民黨這宛如「雙面刃」的提案，有蠻大比例應屬「內銷用」，如果有許多民眾能心領神會，這步險棋下得還有價值；若很多人感受不到，只覺得國民黨「邏輯混亂、看不懂」，就可惜了這番苦心。請問大家是看到了國民黨的哪一面呢？
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