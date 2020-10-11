衝台菜名店用餐！一道菜上桌　她眼神狂飄：闖大禍了

黃婉玲也分享了一則故事，指出先前自己到台菜名店用餐，突然有一盤菜端上桌，她當下為之一愣，更下意識眼睛飄向老闆娘，「很想跟老闆娘說，這道菜端上桌，可真是闖大禍了，甚至不應該在店裡販售這道菜色」，然而因為和友人聊得熱絡開心，這件事就在她的心頭悄悄擱下。
黃婉玲透露，古時候有「喪宴」的存在，而喪宴十分講究，必須要出的菜有雞肉、豬肉、大腸與卷子，當中的卷子是切片裝盛成一盤呈現，雞肉則是炸脆之後，剁成一塊塊，然後擺些蔥絲上桌；川燙後的豬肉則會切片炒蒜苗，而腸子會拿來炒酸筍。這四道菜古時候稱為「開四門」，這是百年前的風俗，當時的確切用意早已失傳。
但黃婉玲表示，當天出現在桌面上的菜餚就是開四門中的「酸筍炒腸」，她解釋，喪宴中的腸子是油不處理，同時切成一段段，然而平時若不是喪宴就必須「斜切」，以此做出區隔。然而當天師傅端上桌時，就讓她心中抽了一下，因為油沒處理也切成段狀，完全就是喪宴的形式。
黃婉玲猜測，可能是因老師傅在學習過程中，忘了這道菜端上桌的時機，她看著師傅歲數大約70上下，可能已經不懂百年前的風俗，「也有可能早年師傅傳承時沒交代清楚緣由，所以才會出現這個小插曲。」
最後黃婉玲表示，在台菜傳承之路，自己一直希望能透過故事的方式，讓大家明白了解台菜文化，「每道菜的背後都反映過去的時代背景，從中間還能一窺過往的生活方式。廚師出菜前，也需要清楚每道菜的背後寓意」。不過，她也坦言，時代變了，不少人對這些事就算不明白但不重視了，「只是老派的我有一種感慨，但嚴格來說也沒有對錯，就只能說是文化傳承的消逝。」（編輯：陳雅雲）