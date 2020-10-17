體重創新低！林依晨公開最強食譜　每餐必吃「1項食物」

號稱演藝圈「零負評女神」的林依晨，主演的電影《打噴嚏》等了6年終於上映，劇中的視覺年齡和現在毫無差別，而37歲的她，不僅外貌凍齡，體態也因為找到最適合自己的瘦身方法，甩掉了惱人的嬰兒肥，藉由調整飲食習慣之後，如今的體重是出道以來最輕，而且都沒復胖，維持在43公斤，到底是怎麼辦到的？一起來看看。

▲林依晨主演《打噴嚏》。（圖／翻攝自IG@linyichen.ariellin）

× ▲林依晨主演《打噴嚏》。（圖／翻攝自IG@linyichen.ariellin）

過去的林依晨，曾因為要控制身材陷入低潮，為了讓嬰兒肥圓臉縮小，嘗試許多錯誤的減肥方式，像是強制節食，刻意去壓抑自己的食慾，過程很不健康，雖然瘦得快，身體沒有足夠的養分，反而讓氣色變差，且每天進食的熱量過低，身體會自動開啟保護機制，降低基礎代謝率，脂肪就容易囤積，這樣其實是在壓榨身體，直到改變飲食習慣，她才真正做到健康瘦。

▲林依晨藉由飲食調理身體。（圖／翻攝自IG@linyichen.ariellin）

× ▲林依晨藉由飲食調理身體。（圖／翻攝自IG@linyichen.ariellin）

屬於冷底體質的林依晨強調，食物要挑對時間吃，也要選擇好的食物吃，連飲食順序都很講究，每餐一定先吃蛋白質或脂肪類食物，再吃纖維質蔬菜，最後吃澱粉類，而水果、沙拉屬於偏寒食物，會放在餐後吃，約飯後的1～2小時，可避免血糖飆升，並選在白天的中、下午，身體偏暖的時段分兩次吃，晚餐時間前一定要吃完，對身體代謝的衝擊較小。





她也分享，現在的飲食不會過度限制，什麼都可以吃，就算一天吃50種食物也沒關係，讓身體和心靈都能滿足，自然不會覺得有飢餓感，但前提是不能吃過量，適可而止有嚐到就好，食材也得挑「原型食物」，最簡單的方法就是只吃食物原貌，盡量避免加工食品，成分標示看不懂的都不碰，漸漸的就能養出不輕易發胖的易瘦體質。



▲林依晨藉由飲食調理身體。（圖／翻攝自IG@linyichen.ariellin）

× ▲林依晨藉由飲食調理身體。（圖／翻攝自IG@linyichen.ariellin）

而每一餐，至少要有一項是「發酵食物」，是她的秘密武器，像是泡菜、味增、優格、豆腐乳、起司，這些食材能讓腸胃好菌多於壞菌，整體免疫力會增強一些，還提到要多吃薑黃，能改變身體的寒性，或是搭配適合的營養補給品，補充沒吃夠的營養素，瘦下來才能有好氣色。另外，烹調時會多加一點蔥、薑、蒜、洋蔥、番茄等高度抗氧化的食材。





她還會多吃富含膠質的食物，進行體內保養，像是豬頭皮、豬腳、雞腳等等，或是燉補成湯來做食補，幫助肌膚維持彈力，像最近會熬大骨湯當斷食餐，加一點醋，骨頭裡的鈣質就能溶解到湯裡，加上裡面好的油脂與蛋白質對身體很好，喝完再吃一點水果，還能幫助清腸胃。











「文未完，全文請見姊妹淘」