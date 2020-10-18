49歲黎姿曬驚人背肌照！完整「激瘦食譜」一日四餐不發胖

在90年代橫跨影視歌三棲的香港女星黎姿（現名為黎珈而），雖然在2008年嫁給大她15歲的香港知名富商馬廷強之後，就淡出娛樂圈，仍不時在社群網站更新近況，和大家分享保養及瘦身秘訣，散發的貴婦氣質讓人羨慕，連同樣也是香港美女代表的張柏芝都說，「我只承認黎姿比我美」，許多網友也稱讚，女神美貌完全沒有變！

▲黎姿主演多部經典電影和戲劇。（圖／翻攝自IG@gigilai_official）

× ▲黎姿主演多部經典電影和戲劇。（圖／翻攝自IG@gigilai_official）

說起黎姿的代表作，莫過於《古惑仔之人在江湖》的「小結巴」，即使沒看過，也知道是許多男生小時候必看的回憶，而息影之後的她育有3名女兒，婚後過著低調的貴婦生活，厲害的是身材依然保持的非常好，更由演員身份，進階為身價百億的上市醫美公司CEO，是事業女強人，也是偉大的媽媽，多年來風采依舊，她也大方分享自己的凍齡之道。

▲黎姿愛敷臉。（圖／翻攝自IG@gigilai_official）

× ▲黎姿愛敷臉。（圖／翻攝自IG@gigilai_official）

即便離開演藝圈，黎姿依舊沒有落下保養，特別注重卸妝、防曬和保濕，滑開她的IG，常見她在敷面膜，她形容敷面膜就像在煲湯，要注意時間和後續的照護，提醒粉絲面膜不能敷過久，應該控制在20分鐘內，敷完也不要急著洗臉，適當地按摩能使精華液吸收得更好，而出門還會隨身攜帶保濕噴霧，時刻為肌膚補水。





當然只有敷臉是不夠的，黎姿堅持每天運動，無論工作多忙，一有時間就往戶外跑，認為運動流汗，是最好的減壓秘訣，也是保持年輕狀態不可或缺的凍齡方法，最喜歡慢跑、游泳、重訓和做瑜珈，日前曾分享一張生活照，穿起緊身運動背心和緊身褲的背影，將她的肌肉線條展現的淋漓盡致，看得出來是長期鍛鍊之下，才能有的好體態呢！



▲黎姿有運動習慣。（圖／翻攝自IG@gigilai_official）

× ▲黎姿有運動習慣。（圖／翻攝自IG@gigilai_official）

還有一張是她舉起啞鈴，在做弓箭步深蹲，照片中，同樣穿著緊身短版運動衣，露出零贅肉的小蠻腰，可看出她有著緊實的身材，她分享「疫情多變，但做運動的決心絕不可以變！每次訓練後的汗水和痠痛，都是一種磨練，再加一點成功感！」（成就感），看到她的肌肉照，不禁讓人想起趙麗穎的背肌，而49歲的黎姿，不輸給33歲的趙麗穎，果然驗證了自律就是最好的抗衰老。









▲黎姿經常健身。（圖／翻攝自IG@gigilai_official）

× ▲黎姿經常健身。（圖／翻攝自IG@gigilai_official）

飲食方面，她要求很高，只要有點發福，就會提醒自己要節制，笑說一定會在朋友發現變胖之前恢復身材，飲食原則就是營養均衡，以及吃原型食物，除高熱量高油食物之外，什麼都吃但不吃過量，米飯、肉類、甜品可正常吃，偶爾也會放縱一下喝冷飲，不要將自己逼太緊。





近日她在小紅書上分享一日四餐的減重食譜，內容都是清淡為主，並沒有特別的節食，烹調方式也很簡單，練習吃新鮮食物本身的味道，就無需太多調味品，從簡就是健康！秉持少油、少鹽、少糖、少麵粉、不喝酒，還有睡前4小時不吃東西，沒事多喝溫水去水腫。



