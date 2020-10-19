她面試客服進門整層都妹子！一聽「真實職業」抖爆：逃了

很快原PO就收到了對方的面試邀約，不過到了面試當天，她表示自己隱約覺得不對勁，「這個地方不像『公司』根本是『公寓』，還是很老舊的那種公寓，當下我馬上密我前同事跟她說個大概，她說她也收到通知但聽到要講電話那種她就不去了」。
不過原PO還是硬著頭皮前往面試，甚至告訴友人「如果我三十分鐘內沒有Line妳麻煩打給我」。一到面試現場，原PO透露，當天就看見有6個女生在上班，她還指出一開始面試官就連續問了她2次「有男朋友嗎？」更解釋「因為有些人男友可能會反對做這個」，隨後就拿出平板開始介紹公司環境和內容。
但面試到一半，對方突然打開電腦要求原PO坐在前面開啟攝影鏡頭，更微笑表示「我們這邊都有各種濾鏡不怕上鏡難看哦」，隨後再度跟原PO解釋工作有視訊要求，以及公司業績、獎金制度。讓原PO最驚訝的是，她操作電腦時，在電腦桌面上看到公司網路平台名稱，就上網搜尋了一下，結果卻發現該公司是直播平台，甚至還有分「限制級」和「普通級」，讓原PO當場嚇壞。
面試結束過後，她也報平安透露自己沒遭遇什麼問題就離開公司，原PO也緩頰「直播主的薪水很高沒錯但每個性質不同，我相信一定有開視訊只單純與用戶聊天的直播主，但不是每個直播主都能靠這賺錢」，但也讓她憂心直呼「誰知道下一秒公司會不會翻臉說妳業績很爛公司沒賺然後逼妳脫衣服呢？」
貼文一曝光後，也引來不少網友留言，「原來線上打字員是這種阿！開眼界了」、「好恐怖喔！真的很多詐騙，幸好原PO平安出來了」、「比較想知道她們都不怕被認出來嗎」、「原來打字人員就是直播的，我都不知道」。（編輯：陳雅雲）