保溫瓶使用學問大！譚敦慈曝禁忌　「這些」飲品裝不得

隨著近年來更多人注重健康、環保的議題，無論是上班上課，或是出門旅遊，都能常常看見人們使用保溫瓶、保溫杯裝水或其他飲料，不過，根據《今周刊》Youtube頻道報導，護理師譚敦慈提醒，並非所有飲品都能裝進保溫瓶裡，若使用錯誤，長期累積下來，可能會將大量毒素吃下肚，在不知不覺間對身體造成損傷。

護理師譚敦慈在《今周刊》Youtube頻道「這些飲料不適合放保溫瓶」報導中表示，像是有些保溫瓶內有「塗層」的話，就要注意一下，並不是所有飲料都能裝進保溫瓶內，像是「酸性飲料」就別倒進去瓶內，而她也列舉出兩項禁忌，提供給民眾參考。

▲保溫瓶。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）