保溫瓶使用學問大！譚敦慈曝禁忌 「這些」飲品裝不得
保溫瓶使用學問大！譚敦慈曝禁忌 「這些」飲品裝不得
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-19 16:52:35｜update2020-10-19 17:28:14
隨著近年來更多人注重健康、環保的議題，無論是上班上課，或是出門旅遊，都能常常看見人們使用保溫瓶、保溫杯裝水或其他飲料，不過，根據《今周刊》Youtube頻道報導，護理師譚敦慈提醒，並非所有飲品都能裝進保溫瓶裡，若使用錯誤，長期累積下來，可能會將大量毒素吃下肚，在不知不覺間對身體造成損傷。
護理師譚敦慈在《今周刊》Youtube頻道「這些飲料不適合放保溫瓶」報導中表示，像是有些保溫瓶內有「塗層」的話，就要注意一下，並不是所有飲料都能裝進保溫瓶內，像是「酸性飲料」就別倒進去瓶內，而她也列舉出兩項禁忌，提供給民眾參考。譚敦慈提到，保溫杯禁忌一就是「酸性飲料」，像是碳酸飲料、一些果汁，不要倒進去保溫瓶裡，因為這樣可能會讓它的「塗層」破壞；禁忌二就是「蛋白質食物」，像是牛奶、豆漿，因為德國檢驗機構杜夫萊茵曾做過實驗，將豆漿放進保溫瓶內半小時，就滋生了非常多的細菌。她也分享了保溫瓶的清洗方式，她建議，用「軟毛刷」清洗就可以了，不建議使用「鋼刷」，因為會非常容易刷壞內袋，也可以準備一些棉花棒或尖角刷，除了清洗易清潔的範圍，也要注意「膠條」和「杯子內面」都要確實清洗，避免細菌滋生和發霉的情況發生。（編輯：郭佩蓉）