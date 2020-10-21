iPhone12＆12Pro怎選？達人揭「3大核心」差異：這款很棒

蘋果在上週推出全新iPhone 12新機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，而前兩款於這週（23）日開賣，不少人都已下訂預購，但也有人還在猶豫該買哪款，對此，3C部落客鍾文澤也提到，「去除掉外觀的差異，iPhone 12 到底Pro在哪？」，也曝光了兩者實際使用的差別，提供給網友參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀

有名網友在PTT轉貼分享3C部落客鍾文澤的影片「iPhone 12＆12 Pro測評：王炸升級，12其實就是Pro」，他表示「去除掉外觀的差異，iPhone 12 到底Pro在哪？」，並且點出了3項核心。第一為「後蓋」，但因這項較明顯，他也就直接介紹第二點，則為「相機模組」，他認為雖然在螢幕的亮度上也有差異，但這並不會成為左右用戶的考慮要素。不過iPhone 12 Pro多出了一枚「兩倍光學變焦鏡頭」，同時也增加了「雷達激光掃描儀」。

▲有網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

他

，它能幫助在拍攝時辨別物品的距離、遠近和輪廓，但因為

而第三個核心差異則是「只有iPhone 12 Pro才有512GB的記憶體」，他以自己為例，說原本自己的11 Pro就用掉了370多個GB，雖然是可以刪，或者存到硬碟裡面，但他認為這些被存到硬碟的照片，會讓他永遠都不會想再看了，如果是還在手機裡，偶爾跳回顧出來時，還能看得到，「對於我，Pro的存儲空間其實是剛需（必要需求）」。



▲鍾文澤分享iPhone 12＆12 Pro的差異。（圖／翻攝自Youtube 鍾文澤） 鍾文澤在影片最後也強調，若是對於「相機」和「記憶體」有強烈需求者，再選擇iPhone 12 Pro，不然他強烈建議，以今年的iPhone 12來說，其實就非常棒了。他也表示「就這個握持手感，對於很多用戶來說，比兩倍光學變焦應該更有價值」。

影片一出，也讓許多網友紛紛留言，「最後那個解釋真心到位」、「講解得超好，力推12」、「12 Pro日常攝影，不帶單眼時很方便」、「你的評測真完美，高品質高樂趣」。（編輯：郭佩蓉）