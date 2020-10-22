交往變強姦？男怨「感情誣告」盛行　知情人嘆：戀愛好難

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這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「現在誣告強姦的怎麼這麼多？」的文章表示，「最近誣告強姦也太多了吧，男生追女生要承擔告白被拒絕的痛苦，追求手段愚蠢或拙劣可能還要背負噁男罪名，這種事在女生間傳開了會更難交到女友，就算追到了自然而然發生性關係，也要背負事後可能被告強姦的風險，重點是不起訴的話反告女生誣告也難成立」，這讓原PO更接著說，「這等於是在鼓勵女生不告白不告，告贏還有錢拿，這樣搞得很多台灣男生根本不敢追台灣女生，為什麼最近台灣女生誣告強姦那麼多？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「這類案子重點在舉證，第一桶金就是這樣來的」、「這根本是無敵必殺技」、「越想越不對勁要騙第一桶金」、「騙人本來就是糟糕的作為...戀愛好難」、「誣告都告不成真的很瞎，記得之前有一個錄音自保的還被告妨害秘密罪」，甚至更有知情人點出「其實更慘的還是誣告強姦背後隱藏的流言和中傷啊，至少誣告強姦，不起訴或無罪還有能夠拿來自清的依據，當然有時候是就算司法還你清白，現實生活你還是黑了，能怎麼辦？這種事情就是女生掌握話語權都是她們說了算啊」。
事實上，刑法第221條第1項，在1999年之前稱為強姦罪，不僅是告訴乃論，且須是以強暴、脅迫等手段使被害人達於不能抵抗而姦淫，才足以成立此罪。而現行強制性交罪所保護的法益，是「個人性自主決定權」，因此無論是否為配偶、是否為男女朋友，只要違反自由意願為性交，就成立刑法第221條第1項，法定刑為3到10年有期徒刑的強制性交罪。（編輯：王柏文）