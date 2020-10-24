嘉義公園健走　減重績優者贈萬元等值禮券

為健康把關，24日清晨千名粉紅衫軍集結嘉義市立棒球場外，由嘉義市衛生局廖育瑋副局長及多位議員、里長等領軍健走，穿梭嘉義百年公園，特別為65歲以上參加健走的長者設置高齡友善報到窗口，長者走回集合場地即可參加記憶大考驗問卷活動，提供高齡專用餐具組獎勵。

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廖育瑋表示，粉紅十月，是國際乳癌關注月，今日活動邀請嘉義基督教醫院的布蕾斯特聯誼會與天主教聖馬爾定醫院的曙光俱樂部的乳癌病友一起參加，感謝參加健走民眾主動著粉紅或紅色衣衫響應支持，她呼籲民眾養成均衡飲食、規律運動、體重控制、適時放鬆心情、定期篩檢等健康生活習慣，有助拉開與癌的距離。廖副局長鼓勵市民選擇在住家附近公園步道健走，每週5天、每天健走30分鐘的活動，即符合世界衛生組織建議成年人每週150分鐘以上的中度身體活動，對健康有益。

衛生局為鼓勵市民健康瘦身，將瘦身競賽融入健走活動，鼓勵18-64歲參加者維持每天健走30分鐘的運動習慣，搭配健康飲食進行體重管理。活動現場以量體重作為報到紀錄，民眾至少参加2場健走活動，以前後2次體重差百分比，作為減重評比標準，於12月公布於嘉義市政府衛生局網站/最新消息及嘉市A健康臉書粉絲專頁並公開表揚。健走瘦身賽活動分4組競賽，青春超模組18~30歲；性感健美組31-50歲；勇氣回春組51-64歲；企業團體組：每組10人限18-64歲。每組取前3名減重績優者擇期獎勵表揚，第1名一萬元、第2名八仟元、第3名5仟元等值禮券。

第4場好愛健走訂於11月21日於北香湖公園辦理，11月6日下午1時30分開放線上報名，限1500名額，額滿為止。事前預約報名且活動當天走完全程即贈送健康好禮、餐包及摸彩券，活動當天現場報名前100名可與預約報名者同享好康禮，摸彩券統一於北香湖公園健走結束時辦理公開摸彩，摸彩品以現場提供為準。

全嘉愛健走個人組報名網址：https://forms.gle/ZBxsszjudY4wTRUJA，企業組報名網址：https://forms.gle/yzHDVHECxXKPpTt9A 或可手機掃描活動宣傳海報上QR code連結網路報名。