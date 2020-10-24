嘉義公園健走　減重績優者贈萬元等值禮券

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衛生局為鼓勵市民健康瘦身，將瘦身競賽融入健走活動，鼓勵18-64歲參加者維持每天健走30分鐘的運動習慣，搭配健康飲食進行體重管理。活動現場以量體重作為報到紀錄，民眾至少参加2場健走活動，以前後2次體重差百分比，作為減重評比標準，於12月公布於嘉義市政府衛生局網站/最新消息及嘉市A健康臉書粉絲專頁並公開表揚。健走瘦身賽活動分4組競賽，青春超模組18~30歲；性感健美組31-50歲；勇氣回春組51-64歲；企業團體組：每組10人限18-64歲。每組取前3名減重績優者擇期獎勵表揚，第1名一萬元、第2名八仟元、第3名5仟元等值禮券。
第4場好愛健走訂於11月21日於北香湖公園辦理，11月6日下午1時30分開放線上報名，限1500名額，額滿為止。事前預約報名且活動當天走完全程即贈送健康好禮、餐包及摸彩券，活動當天現場報名前100名可與預約報名者同享好康禮，摸彩券統一於北香湖公園健走結束時辦理公開摸彩，摸彩品以現場提供為準。
全嘉愛健走個人組報名網址：https://forms.gle/ZBxsszjudY4wTRUJA，企業組報名網址：https://forms.gle/yzHDVHECxXKPpTt9A 或可手機掃描活動宣傳海報上QR code連結網路報名。