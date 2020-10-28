防患未然　彰化縣演練「民生必需品短缺時期配售準備」

為提升自我防衛能力，彰化縣政府與彰化市公所今（28）日上午在彰化市向陽里活動中心進行民生必需品短缺時期配售演練，藉由情境模擬方式推演，使相關單位熟悉法令及作業程序，以提升緊急應變能力，有效達成「民生必需品短缺時期配售」任務。

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▲演練過程針對遇有緊急狀況時，民生必需品之配送，包括路徑演練、各單位協調、配送場所程序演練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

× ▲演練過程針對遇有緊急狀況時，民生必需品之配送，包括路徑演練、各單位協調、配送場所程序演練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

演練以想定國家進入緊急狀態情境模式，推演民生物資缺乏時由國家統一配售食米、食用油、食鹽、液化石油氣，演練人員認真投入，過程順利圓滿逼真。今日於此進行演練，就是有備無患、防患未然，希望透過演練，使所有參與的單位橫向聯繫順暢。

彰化縣副縣長洪榮章表示，為因應戰時及緊急狀況發生致民生物資缺乏時，由國家統一配售民生必需品，以穩定民生物資，避免社會動盪不安，經濟部擇定彰化縣辦理「109年度民生必需品短缺時期配售準備演練」，因為現今網路資訊媒體傳播發達，遇有緊急的臨時狀況，會有許多民眾瘋狂囤積各項民生必需品，使得市場供需機制失靈，必須經過政府的公權力強制介入予以配售，才能夠穩定民心。

洪榮章說，今日演練過程針對遇有緊急狀況時，民生必需品之配送，包括路徑演練、各單位協調、配送場所程序演練，使得於緊急狀況時能夠對於民生必需品供應有穩定的作用，今日由各配合的單位進行單位協調、狀況處置、配售站配售、遇到民眾陳抗時之處置等進行實況演練。

帶隊官經濟部專門委員劉玉蘭表示，彰化縣政府配合經濟部推動「物資經濟動員方案」業務來舉辦今日演練，民生必需品短缺配售演練是假設國家面臨緊急狀況時，地方政府必須配合中央政府指揮的重要工作，遇有緊急狀況時能夠及時因應處置。

為演練逼真，縣府及彰化市公所模擬成立西區莿桐聯合里配售站，演練民眾排隊購買食米、食用油、食鹽、液化石油氣等情況，更推演配售站火災、聯外道路毀損物資如何運補等應變處置作為。