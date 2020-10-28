巷仔內／5年斷軌14次、巡軌車超齡10年　搭台鐵得搏命？

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巷仔內／5年斷軌14次、巡軌車超齡10年　搭台鐵得搏命？

記者陳致宇／特稿

calendar_today2020-10-28 19:42:51｜update2020-10-28 19:53:44

台鐵、火車、自強號
▲台鐵 5 年來發生 14 起鋼軌斷裂事件，軌道安全只能靠基層人力及「超齡」 10 年的巡軌車把關，也讓外界對台鐵的行車安全打上問號。（圖／NOWnews資料照）
台鐵安全問題層出不窮，近期爆出 5 年來發生 14 起鋼軌斷裂事件，攸關行車安全的巡軌車更是早在 2010 年就已屆滿使用年限，台鐵卻直到 2015 年才計畫採購新的巡軌車，但迄今未驗收通過，現在只能靠基層人力及舊款巡軌車「能用一天是一天」，連基本安全把關都做不好，台鐵要怎樣恢復民眾信心？
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時代力量立委陳椒華日前在立法院爆料，台鐵自 2018 年至今發生 9 次斷軌、裂縫事件；台鐵也坦承， 2016 年至 2020 年總共發生 13 次斷軌，加上今（ 28 ）日新市－永康斷軌案， 5 年來共發生 14 次斷軌事件。
至於台鐵 1980 年向美國 Plasser American Corp. 公司購買的 EM80 巡軌車，因造價昂貴，全台僅有 1 輛，必須負責檢測全台總長超過 1,000 公里的軌道，使用至今更已超過 40 年，遠遠超過其 30 年的使用年限。

更離譜的是，台鐵直到 2015 年才公開招標，採購新巡軌車，最後由鑫通資源公司以 1.78 億得標，比原預算 2.625 億元少了 8,400 萬。「國車國造」的 KE100  巡軌車卻驗收 11 次都沒通過，恐面臨解約，台鐵軌道安全依舊只能靠著基層人力及超齡 10 年的老舊巡軌車把關。

為什麼台鐵遲遲不引進新巡軌車替換？

身為國營企業的台鐵，辦理工程採購都受限於政府採購法，從編列預算、審查採購需求、招標等程序，過程曠日費時，若遇到驗收不通過，那麼一切就要從頭再來一次；另一個原因在於，台鐵軌道使用的是比標準軌更小的「窄軌」，車輛大多需要特別訂製，增添採購困難，沒有及早規畫，就只能一拖再拖。

再者，台鐵配合鐵道局推動鐵道「國車國造」政策，採購新巡軌車必須優先以台灣廠商為主，可是台灣廠商有沒有能力及技術製造？這又是另一項問題。列車研發是相當精密的工業，必須有專業團隊以及測試場地等設備，而不是進口引擎、感測器，自己拼裝就可以完成。
其實，追根究底，台鐵高層老是狀況外，期待未來的美好願景，卻對擺在眼前的問題視而不見，加上基層長期人力吃緊、待遇福利差，員工心態保守，往往等到事情發生後才想方設法解決，養成「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的陋習，交通部長林佳龍再多的「震怒」，也無法撼動台鐵的百年沉痾。

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