巷仔內／5年斷軌14次、巡軌車超齡10年　搭台鐵得搏命？

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至於台鐵 1980 年向美國 Plasser American Corp. 公司購買的 EM80 巡軌車，因造價昂貴，全台僅有 1 輛，必須負責檢測全台總長超過 1,000 公里的軌道，使用至今更已超過 40 年，遠遠超過其 30 年的使用年限。
更離譜的是，台鐵直到 2015 年才公開招標，採購新巡軌車，最後由鑫通資源公司以 1.78 億得標，比原預算 2.625 億元少了 8,400 萬。「國車國造」的 KE100 巡軌車卻驗收 11 次都沒通過，恐面臨解約，台鐵軌道安全依舊只能靠著基層人力及超齡 10 年的老舊巡軌車把關。
為什麼台鐵遲遲不引進新巡軌車替換？
身為國營企業的台鐵，辦理工程採購都受限於政府採購法，從編列預算、審查採購需求、招標等程序，過程曠日費時，若遇到驗收不通過，那麼一切就要從頭再來一次；另一個原因在於，台鐵軌道使用的是比標準軌更小的「窄軌」，車輛大多需要特別訂製，增添採購困難，沒有及早規畫，就只能一拖再拖。
再者，台鐵配合鐵道局推動鐵道「國車國造」政策，採購新巡軌車必須優先以台灣廠商為主，可是台灣廠商有沒有能力及技術製造？這又是另一項問題。列車研發是相當精密的工業，必須有專業團隊以及測試場地等設備，而不是進口引擎、感測器，自己拼裝就可以完成。
其實，追根究底，台鐵高層老是狀況外，期待未來的美好願景，卻對擺在眼前的問題視而不見，加上基層長期人力吃緊、待遇福利差，員工心態保守，往往等到事情發生後才想方設法解決，養成「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的陋習，交通部長林佳龍再多的「震怒」，也無法撼動台鐵的百年沉痾。
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