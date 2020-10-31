入森鐵眠月線不申請最高可罰新台幣15萬 已開22張罰單
入森鐵眠月線不申請最高可罰新台幣15萬 已開22張罰單
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-31 17:37:14
因921大地震而中斷的阿里山森林鐵路眠月線，雖險象環生山難事故頻傳，但自然風景優美，不斷吸引遊客進入﹔林務局嘉義林區管理處顧及沿途行經臺灣一葉蘭自然保留區，需依法申請核准進入，所以從9月起，開始執行嚴格取締，截至10月底，已陸續開出三萬元起跳，最高可罰十五萬元的22張罰單。
嘉義林區管理處請遊客不要以身試法，跟自己荷包過不去，表示進入保留區的路徑，沿路都有設告示牌，在保留區與林班地的分界點，更設有告示提醒民眾已進入保留區管制範圍；9到10月被罰的民眾，雖然分以「不知有管制情事所以未申請」、「沒有注意到告示牌」、「不知道有保留區」、「是不小心誤入」等理由申訴，但林管處已宣導多時，且民眾無法提出不可避免的原因而有進入事實，仍應依法裁罰。林管處考量大多數的民眾都是初次違規，所以幾乎都從輕裁罰﹔林管處指出，自然保留區的劃設，是基於保護當地具保育自然價值之自然區域、地形、植物及礦物，而限制人為擾動，應以符合「學術研究調查」、「原住民族為傳統文化祭儀」或是「民眾為環境教育需要」等目的經過事先申請並獲許可方可進入，違者依文化資產保存法第108條規定，可處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，林管處再次籲請民眾遵守規定切勿以身試法。
民眾申請進入自然保留區應在預計進入日期前的5至60天，林管處說，遊客可以透過「林務局自然保護區域進入申請系統」線上申請，申請完成後電子郵件信箱即會收到「已確認收到申請資料，進入待審程序」的通知信，必須等待「核准進入」才算是核准進入。進入日期前4天就可以透過「申請單查詢」下載「許可證」。