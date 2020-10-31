入森鐵眠月線不申請最高可罰新台幣15萬　已開22張罰單

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入森鐵眠月線不申請最高可罰新台幣15萬　已開22張罰單

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-10-31 17:37:14

林管處對未申請進入眠線的遊客開罰。(圖／林管處提供)
▲林管處對未申請進入眠線的遊客開罰。(圖／林管處提供)
因921大地震而中斷的阿里山森林鐵路眠月線，雖險象環生山難事故頻傳，但自然風景優美，不斷吸引遊客進入林務局嘉義林區管理處顧及沿途行經臺灣一葉蘭自然保留區，需依法申請核准進入，所以從9月起，開始執行嚴格取締，截至10月底，已陸續開出三萬元起跳，最高可罰十五萬元的22張罰單。
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嘉義林區管理處請遊客不要以身試法，跟自己荷包過不去，表示進入保留區的路徑，沿路都有設告示牌，在保留區與林班地的分界點，更設有告示提醒民眾已進入保留區管制範圍；9到10月被罰的民眾，雖然分以「不知有管制情事所以未申請」、「沒有注意到告示牌」、「不知道有保留區」、「是不小心誤入」等理由申訴，但林管處已宣導多時，且民眾無法提出不可避免的原因而有進入事實，仍應依法裁罰。
林管處考量大多數的民眾都是初次違規，所以幾乎都從輕裁罰林管處指出，自然保留區的劃設，是基於保護當地具保育自然價值之自然區域、地形、植物及礦物，而限制人為擾動，應以符合「學術研究調查」、「原住民族為傳統文化祭儀」或是「民眾為環境教育需要」等目的經過事先申請並獲許可方可進入，違者依文化資產保存法第108條規定，可處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，林管處再次籲請民眾遵守規定切勿以身試法。

民眾申請進入自然保留區應在預計進入日期前的5至60天，林管處說，遊客可以透過「林務局自然保護區域進入申請系統」線上申請，申請完成後電子郵件信箱即會收到「已確認收到申請資料，進入待審程序」的通知信，必須等待「核准進入」才算是核准進入。進入日期前4天就可以透過「申請單查詢」下載「許可證」。
▲林管處在眠月線入口設立告示。（圖
▲林管處在眠月線入口設立告示。（圖 ／林管處提供)
 
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