穿新衣服沒洗超可怕？專家曝「有害成分」：會被人體吸收

天氣逐漸變涼，許多民眾也紛紛採購新衣，但你是否聽過「穿新衣不洗，將會罹癌」的說法？對此，毒物專家招名威就表示，新衣服中確實含有「甲醛」，被人體吸收後會引發皮膚過敏、搔癢等症狀，但同時也闢謠了「穿新衣會致癌是沒科學依據的，致癌機率非常低」。

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招名威日前在臉書粉專發文，表示自己過去就是穿新衣前完全不洗的人，他總以為新衣服一定很乾淨，但其實不然，「新衣服並不像我們想像中一樣的乾淨，買來最好經過水洗再穿」，並要按照正確方式清洗，特別是貼身的衣物。

某年夏天他穿著新衣到校園，不過因為天氣悶熱、空氣品質糟，再加上很潮濕，沒多久新衣完全濕透，當他意識到這件事已來不及，「特別是皮膚和汗腺較豐沛的區域，立刻紅腫開始發癢，且無法停止，愈抓愈癢，沒多久紅斑就跑出來了！」從那次之後，他每件新衣都「非洗不可」。



▲毒物專家招名威日前在臉書粉專發文。（圖／翻攝自臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》） 他提到，說穿了其實就是皮膚的免疫系統被啟動了，主要原因就是「新衣服中的甲醛」，衣服在印染的過程中，需要甲醛來固色和防皺，這其實就是簡單的化學反應，甲醛是一種化學原料，已經反應的甲醛會與衣物纖維結合，固定在衣服材質上，但引發狀況的卻是那些沒有被固定的甲醛，簡稱它們叫「游離」甲醛，而甲醛溶於水，可透過清洗將大部分有害物質清除，但若沒有洗就穿，這些游離甲醛就會溶到汗腋內，間接被人體吸收，引發皮膚過敏、搔癢、皮炎等症狀。





說到甲醛，一般人雖知道甲醛殘留對人體有害，也常想到室內裝潢的新傢俱、新粉刷的牆壁會有殘留，卻不知其實衣物內就有了。除了皮膚過敏、紅腫以外，白血病、流鼻血都會是甲醛超標、長期接觸甲醛會引發的後果。事實上，甲醛除了還會引起急性眼症狀、咳、流淚等直接反應外，還會引發視力障礙和過敏。



▲許多人穿新衣前，不會先清洗。（示意圖／取自unsplash） 他表示，很多人擔心「常穿不洗的新衣服，到底會不會罹癌」，他闢謠穿新衣導致甲醛暴露的濃度和時間，無法和高濃度、長期的職業暴露相比，「穿沒洗過的新衣會致癌是沒有科學根據的，且致癌機率是非常低的」，他也分享除了在穿新衣前先清洗，對於厚重外套，清洗較不便，也可不過水就晾曬，「在通風的地方晾曬數日也可以達到去除甲醛等有害物質的作用」。

最後他也分享，在選擇衣物上，最好選擇純棉、麻衣服，減少染印等製作工藝，也盡量選擇純色、淺色和素色衣服，減少染色物質上身的機率。至於購買貼身衣物及嬰幼兒用品時，以選擇用染料、塗料少的素色、印花圖案小的產品為好，盡量不要買印花鮮艷、面料挺、硬的產品；購買嬰幼兒衣服，一定要特別注意，選擇A類，嬰幼兒服裝，甲醛含量≤20mg/kg，這樣比較安全。（編輯：郭佩蓉）