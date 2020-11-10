超商茶葉蛋選顏色深還是淺？老饕曝「挑蛋要訣」：好入味
超商茶葉蛋選顏色深還是淺？老饕曝「挑蛋要訣」：好入味
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 18:10:46
超商內那一大鍋茶葉蛋，熱騰騰香噴噴，是許多民眾最愛的解饞小物。不過茶葉蛋這麼多顆，怎麼選才內行呢？有網友就好奇提問，要大家表態是「上層淡味派」或「下層入味派」？文章引發熱議，除了顏色深淺外，更有許多內行人分享挑蛋要訣。
有網友日前在臉書社團《全家便利商店／7－11超商新品＆好物分享區》發文，笑稱要來民調一下，詢問大家「去超商買茶葉蛋是上層淡味派，還是下層入味派？」也就是說，淺色與深色的茶葉蛋，比較喜歡哪一種？原PO更透露自己是下層入味派，要同好出來幫忙讚聲。文章掀起熱議，果然是兩派都有支持者，不過綜觀網友留言，支持入味派的人數還是較多。大家紛紛表示，「當然是要入味，不然我自己煮水煮蛋就好，哈哈」、「入味派，最喜歡買黑得跟鐵蛋一樣的茶葉蛋」、「我是蛋殼完整派的」、「入味越重顏色越有味，但是最怕買到底部乾掉的，千年老蛋」、「入味太鹹，喜歡淡」、「我會買兩個，一個入味一個白一些的」。另外也有網友分享挑蛋要訣，「要看店家怎麼煮蛋，我們店的習慣，會將生蛋排整齊放在鍋底，煮完會洗一洗剛煮好的蛋，然後再排整齊放回鍋裡，然後再來才是放原本還沒賣完的茶葉蛋，滷汁過濾完後再倒回鍋中繼續保溫賣，這樣下面的可以持續滷汁入味，滷汁過濾才不會整鍋髒髒的看起來賣相不佳」、「蛋的屁股要有裂痕，顏色不要太深」、「選小裂縫多，殼顏色深一點的，但也別太深」、「我都選小裂縫多的，不選只裂一條大縫的，比較好剝蛋不會黏在殼上，味道也剛好」、「不要買那種鍋底蛋，或是堆高高剛煮沒多久的大概都還OK」。（編輯：倪浩軒）