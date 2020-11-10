迴轉壽司熱量低？營養師揭密「地雷區」　最聰明吃法曝光

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

迴轉壽司熱量低？營養師揭密「地雷區」　最聰明吃法曝光

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-10 22:42:17｜update2020-11-10 22:43:56

迴轉壽司
▲台灣近年來進駐不少連鎖迴轉壽司品牌，對此，YouTube頻道「好味營養師品瑄」就將壽司熱量分為3大區，更曝光地雷款熱量可能要多注意。（示意圖／翻攝PhotoAC）
台灣連鎖迴轉壽司店面因價格便宜，且種類多樣的特點，深受不少民眾喜愛。YouTube頻道「好味營養師品瑄」近日就上傳一支迴轉壽司攻略影片，指出壽司對比其他料理雖然成份較單純，但有些品項的熱量不能小看，隨後她也整理出「3類」壽司熱量表，推薦大家下去用餐時能夠參考。
我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中，營養師將主要壽司分為「紅燈區、黃燈區、綠燈區」三大類。第一類為「紅燈區」，該區的壽司價格較便宜，但因多為加工食品，故熱量較高，其中堅果豆皮壽司一顆就有145大卡、豆皮壽司一顆100大卡、鮪魚沙拉壽司及旗魚鬆壽司一顆都80大卡、花壽司一個85大卡，若不小心吃太多就會超過一碗白飯300大卡的熱量。
▲紅燈區壽司。（圖／翻攝好味營養師品瑄YouTube）
▲紅燈區壽司。（圖／翻攝好味營養師品瑄YouTube）
第二類為「黃燈區」，該區包括醋烤鯖魚壽司、焦糖鮭魚肚壽司、松露海老壽司、玉子燒壽司、蒲燒鰻魚壽司。營養師指出，該類壽司雖都使用原型食材，熱量較紅燈區低，但該區因使用更多醬料，因此還是得注意熱量，平均每個熱量在60-77大卡之間。

▲黃燈區壽司。（圖／翻攝好味營養師品瑄YouTube）
▲黃燈區壽司。（圖／翻攝好味營養師品瑄YouTube）
第三類則為「綠燈區」，其中包括鮭魚壽司、干貝壽司、鮪魚壽司、鮮蝦壽司等等，該區都為一般生魚片壽司，因沒有過多的加工或醬料，熱量較低，大概都位於45-55大卡間。此外也可搭配一些單品如味噌湯、茶碗蒸等水分含量較高的，除了有飽足感外，熱量亦不高，是用餐時不錯的選擇。

▲綠燈區壽司。（圖／翻攝好味營養師品瑄YouTube）
▲綠燈區壽司。（圖／翻攝好味營養師品瑄YouTube）
營養師提醒，不論哪類壽司，都建議一餐的量需要節制，盡量控制在8-10顆，該飯量已在一碗或是一碗半左右。此外還建議能搭配含水量高的食材，包括味噌湯、茶碗蒸增加飽足感。最後營養師表示，若正餐有一餐吃壽司，下一餐必須吃兩倍的蔬菜，將上一餐的蔬菜量補回來。

影片一曝光後，也引來許多網友熱議，「好險～～愛吃的都是綠燈區」、「天啊～一顆鮭魚生魚片握壽司就要68大卡！我每次光是鮭魚就至少吃5盤耶」、「鮭魚肚我神愛，不用算卡路里，可是要算荷包」、「壽司真的很容易一顆接一顆啊」、「嚇～我都點到地雷區...」。（編輯：陳雅雲）
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

繼續作答
金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

繼續作答
你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀