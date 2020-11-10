迴轉壽司熱量低？營養師揭密「地雷區」　最聰明吃法曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二類為「黃燈區」，該區包括醋烤鯖魚壽司、焦糖鮭魚肚壽司、松露海老壽司、玉子燒壽司、蒲燒鰻魚壽司。營養師指出，該類壽司雖都使用原型食材，熱量較紅燈區低，但該區因使用更多醬料，因此還是得注意熱量，平均每個熱量在60-77大卡之間。
第三類則為「綠燈區」，其中包括鮭魚壽司、干貝壽司、鮪魚壽司、鮮蝦壽司等等，該區都為一般生魚片壽司，因沒有過多的加工或醬料，熱量較低，大概都位於45-55大卡間。此外也可搭配一些單品如味噌湯、茶碗蒸等水分含量較高的，除了有飽足感外，熱量亦不高，是用餐時不錯的選擇。
營養師提醒，不論哪類壽司，都建議一餐的量需要節制，盡量控制在8-10顆，該飯量已在一碗或是一碗半左右。此外還建議能搭配含水量高的食材，包括味噌湯、茶碗蒸增加飽足感。最後營養師表示，若正餐有一餐吃壽司，下一餐必須吃兩倍的蔬菜，將上一餐的蔬菜量補回來。
影片一曝光後，也引來許多網友熱議，「好險～～愛吃的都是綠燈區」、「天啊～一顆鮭魚生魚片握壽司就要68大卡！我每次光是鮭魚就至少吃5盤耶」、「鮭魚肚我神愛，不用算卡路里，可是要算荷包」、「壽司真的很容易一顆接一顆啊」、「嚇～我都點到地雷區...」。（編輯：陳雅雲）