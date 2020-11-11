還願拚行頭！女穿「恐龍裝」廟前熱舞　信徒笑翻：有誠意

雖然「還願」是不少台灣人認為的傳統民俗信仰，通常會以吃素、請戲班來酬謝神明，不過最近在雲林就有一名女信徒，大玩創意親自穿上了「恐龍裝」，親自在宮廟前跳舞還願，一跳還就是2天，創意和誠意不只感動了廟方，就連進香的信徒也在一旁笑翻，更是直呼「超可愛的！有戲彩娛親的感覺」。

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近日在雲林西螺的新天宮新社媽展開了為期2天的進香行程，廟方特地利用臉書直播，讓無法到場的信徒能一起共襄盛舉，不過在眾香客當中，有一名身穿「恐龍裝」的女信徒就在廟前廣場配合音樂熱舞著，這道衝突的畫面也吸引不少香客的好奇，紛紛圍觀觀賞，還有人順勢拿起手機拍下這一幕。

▲這名女信徒「無違和」的和進香團站在廟前，吸引不少目光。（圖／翻攝自西螺新天宮新社媽）

而廟方昨（10）日也在臉書上公布這段影片，同時解釋「信徒劉小姐還願恐龍裝表演，因考試如願因而跟兩天隨行」，就連廟方拍攝人員也被這名女信徒逗樂，一起加入跳舞，場面歡樂讓不少民眾拍下這個難得的還願場景。

▲活動當天也因為他一身恐龍裝有了不少有趣的畫面。（圖／翻攝自西螺新天宮新社媽）

影片曝光後不少網友看了紛紛留言大讚，「很有心，有創意，辛苦了，給你100個讚」、「好棒！最誠心的還願」、「我在後面，現場看笑翻了，超可愛的！」、「有戲彩娛親的感覺」。（編輯：楊智傑）