家樂福替石虎守衛家園　體驗友善農作從產地到餐桌

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家樂福替石虎守衛家園　體驗友善農作從產地到餐桌

記者劉雅文/南投報導

calendar_today2020-11-11 18:12:54

▲（圖／家樂福提供）
▲家樂福舉辦「關懷友善石虎環境保育，農作產地體驗之旅」。（圖／家樂福提供）
家樂福從2018年起推動食物轉型，致力於推動友善環境農作，10日還舉辦農作產地體驗之旅，由家樂福總經理王俊超親自出席，還特別邀請玉山銀行董事長黃男州、法國在台協會公孫孟Jean-Francois CASABONNE-MASONNAVE、法國在台協會David KIBLER等人，一同關懷農民行銷友善環境農產品。
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家樂福總經理王俊超致詞時表示，食物生產過程佔了很大的關鍵，包含生態、環境、栽種與農民利潤都應受到保護及協助，石虎保育商品不僅對整動物與環境的尊重，更是代表對於食物最自然的價值。為了讓瀕臨絕種的石虎以及其他野生動物，有更好的生存環境，這些友善農民對於農作過程相當講究，家樂福也發揮企業影響力，保障友善農民的銷售。
這回特地舉辦的產地之旅，先去特有生物研究保育中心、野生動物急救站，了解石虎、食蛇龜等台灣野生動物的現況，再到農場體驗，了解農民管理及務農的辛苦，再藉由農友解說與實際體驗採收學習（有機百香果、柑橘採果）、如何選購蔬果，同時身歷在農野中用餐，吃到運用農家在地食材烹調的料理，品嚐從農場到餐桌最少碳足跡的新鮮美味。
▲家樂福舉辦「關懷友善石虎環境保育，農作產地體驗之旅」。（圖／家樂福提供）
▲家樂福舉辦「關懷友善石虎環境保育，農作產地體驗之旅」。（圖／家樂福提供）
▲家樂福舉辦「關懷友善石虎環境保育，農作產地體驗之旅」，總經理王俊超親自體驗有機百香果採果。（圖／家樂福提供）
▲家樂福舉辦「關懷友善石虎環境保育，農作產地體驗之旅」，總經理王俊超親自體驗有機百香果採果。（圖／家樂福提供）
 
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