網訂婚紗變「簡陋白被單」！準新娘怒客訴 超糗結局曝光
網訂婚紗變「簡陋白被單」！準新娘怒客訴 超糗結局曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 16:10:19
結婚典禮是一生大事，尤其新娘更是希望能以最美的姿態出現在親友面前。不過國外一名準新娘，收到網路訂購的婚紗後，試穿卻發現實物就像一件「簡陋白被單」，忍不住氣炸客訴，但超糗的反轉結局也曝光。
美國一名準新娘埃貝瑞（Deux Aubrey）即將踏上紅毯，不過因為疫情影響，決定在網路上訂購婚紗，她最終選擇了一套「白色桃心領魚尾婚紗」，期待婚禮當天穿上後，能讓全場親友驚艷。時間來到婚禮前2週，埃貝瑞收到了婚紗實體，一試穿卻發現，這件婚紗單調到「根本就是被單」，隨即氣的投訴客訴反應：「寄來的根本不是我訂的那件！」
沒想到業者一看完埃貝瑞實際穿著的照片後，立刻就發現問題點「您把禮服（裡外）穿反了，請以正確的方式穿著」；埃貝瑞一聽完後立刻再度把婚紗拿起一翻，開始忍不住大笑：「誰會知道寄來的婚紗是內裡在外面啦」。最後埃貝瑞也再度正確的試穿婚紗，並向親友們分享，「自己愚蠢暴怒的表現活像經典的金髮傻妞，業者可能不喜歡我的憤怒信件，但希望他們喜歡大笑，希望你們也喜歡」。（編輯：潘毅）