愛貓「越減越肥」！主人求鄰居別餵了　網笑：附近阿嬤多

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愛貓「越減越肥」！主人求鄰居別餵了　網笑：附近阿嬤多

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-13 22:40:59

▲英國一位女主人卑微懇求鄰居別再餵食自己那需要減肥的貓，讓網友笑翻。（圖／翻攝自《每日郵報》）
▲英國一位女主人卑微懇求鄰居別再餵食自己那需要減肥的貓，讓網友笑翻。（圖／翻攝自《每日郵報》）
確實是個「大麻煩」！英國一位女主人卑微地懇求鄰居不要再餵食自己的愛貓，因為牠真的需要減肥了！女主人強調貓已經胖到快要鑽不過貓門，並附上兩張愛貓照片，網友一看照片秒懂女主人的心急，笑翻直呼「隔壁住了很多阿嬤！」
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據《每日郵報》報導，這位絕望的女主人名叫威爾遜（Sheena Wilson），她那圓嘟嘟的英短藍貓則叫做艾瑞絲（Iris）。威爾遜表示，發現艾瑞絲的體重逐漸失控後，自己開始嚴格控制牠的飲食。但奇怪的是，艾瑞絲「越減越肥」、體重數字一去不回頭持續膨脹，現在已經達到7.5公斤。威爾遜擔憂地說，「她現在肥大到連貓門都快鑽不過去了」。
到底怎麼回事呢？威爾遜仔細觀察艾瑞絲的日常作息，才發現這隻老是在外面趴趴走的肥貓，似乎擁有神秘粉絲，不斷給牠餵食好料。威爾遜懷疑，艾瑞絲可能到處裝可憐，騙得好心鄰居一直餵養牠，難怪在家怎麼控制飲食也是白費力氣，減肥減了個寂寞。

▲艾瑞絲體重7.5公斤，但卻還是很愛吃。（圖／翻攝自《每日郵報》）
▲艾瑞絲體重7.5公斤，但卻還是很愛吃。（圖／翻攝自《每日郵報》）
威爾遜更卑微地張貼公告，拜託鄰居不要再餵艾瑞絲了，「牠吃好喝好，越來越大隻」。威爾遜表示，為了讓艾瑞絲多多運動，所以不打算把牠關在家裡，而是讓牠繼續自由趴趴走。不過威爾遜也承認，或許不是有神秘人士餵食，而是艾瑞絲不知在哪偷吃了外面的食物。
無論如何，為愛貓減重操碎了心的主人讓網友笑翻，紛紛留言回覆說「吸氣收小腹騙吃騙喝的貓」、「我家貓咪以前也是看到路人就大叫討罐罐吃」、「蓬鬆而已啦胖什麼胖」、「讓牠待在家是最好的解決辦法」、「好可愛，想抱緊處理」。（編輯：倪浩軒）
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