iPhone 12 Pro Max開賣傳災情！男曝「慘況」：只開心1天

蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，而前兩款於10月23日開賣，後兩款則於昨（13）日正式開賣，讓許多果粉都非常興奮。就有一名網友表示，自己買了iPhone 12 Pro Max不到一天卻傳出災情，不禁感嘆「只爽了1天」。
該名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示昨天果粉們期待已久的iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max終於開賣，而他也看準了自己想要的機型，賣場通路也剛好有現貨，他就直接購買了「iPhone 12 Pro Max 512GB」機款。
不過，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max開賣表現仍亮眼，據《NOWnews今日新聞》報導，像是PChome 24h購物指出，昨上午8時限量開賣現貨，短短4分鐘內業績隨即破億，買氣爆棚，其中口碑新色太平洋藍更勢如破竹，在短短5分鐘內完售。而momo購物網同日也表示，於6日開放預購，開跑5分鐘即預購一空，其中，最熱門的顏色，同樣由iPhone 12 Pro Max太平洋藍獲得，可見民眾對於「太平洋藍」的喜愛及接受程度相當高。
iPhone 12 Pro Max 有石墨、金、銀、太平洋藍等顏色款式，提供 128GB、256GB、512GB 版本；而iPhone 12 mini 共有白、黑、藍、紅、綠等顏色款式，提供 64GB、128GB、256GB 版本。（編輯：郭佩蓉）