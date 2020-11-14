iPhone 12 Pro Max開賣傳災情！男曝「慘況」：只開心1天

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

iPhone 12 Pro Max開賣傳災情！男曝「慘況」：只開心1天

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-14 16:54:45｜update2020-11-14 16:57:18

▲iPhone 12 Pro Max昨（13）日正式在台上市，不過也有網友表示，不到一天，就偵測不到是否為原廠電池，無法知道電池健康度。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲iPhone 12 Pro Max 13日正式在台上市，不過也有網友表示，不到一天，就偵測不到是否為原廠電池，無法知道電池健康度。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，而前兩款於10月23日開賣，後兩款則於昨（13）日正式開賣，讓許多果粉都非常興奮。就有一名網友表示，自己買了iPhone 12 Pro Max不到一天卻傳出災情，不禁感嘆「只爽了1天」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示昨天果粉們期待已久的iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max終於開賣，而他也看準了自己想要的機型，賣場通路也剛好有現貨，他就直接購買了「iPhone 12 Pro Max 512GB」機款。

▲男網友PO出截圖。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
▲網友PO出截圖。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
他也表示，如果是原本在官網訂，還得要等到25號才能拿到，豈料，這份喜悅並沒有持續太久，拿到新手機不到一天，就偵測不到是否為「原廠電池」，無法知道「電池健康度」，他無奈地說道「只爽了一天，就要送回去檢測......結果最快還是要月底才能拿到iPhone......」。

▲男網友PO出截圖。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
▲男網友PO出截圖。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
不過，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max開賣表現仍亮眼，據《NOWnews今日新聞》報導，像是PChome 24h購物指出，昨上午8時限量開賣現貨，短短4分鐘內業績隨即破億，買氣爆棚，其中口碑新色太平洋藍更勢如破竹，在短短5分鐘內完售。而momo購物網同日也表示，於6日開放預購，開跑5分鐘即預購一空，其中，最熱門的顏色，同樣由iPhone 12 Pro Max太平洋藍獲得，可見民眾對於「太平洋藍」的喜愛及接受程度相當高。

iPhone 12 Pro Max 有石墨、金、銀、太平洋藍等顏色款式，提供 128GB、256GB、512GB 版本；而iPhone 12 mini 共有白、黑、藍、紅、綠等顏色款式，提供 64GB、128GB、256GB 版本。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀