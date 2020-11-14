iPhone 12 Pro Max開賣傳災情！男曝「慘況」：只開心1天

蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，而前兩款於10月23日開賣，後兩款則於昨（13）日正式開賣，讓許多果粉都非常興奮。就有一名網友表示，自己買了iPhone 12 Pro Max不到一天卻傳出災情，不禁感嘆「只爽了1天」。

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該名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示昨天果粉們期待已久的iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max終於開賣，而他也看準了自己想要的機型，賣場通路也剛好有現貨，他就直接購買了「iPhone 12 Pro Max 512GB」機款。

▲網友PO出截圖。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

▲男網友PO出截圖。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

iPhone 12 Pro Max 有石墨、金、銀、太平洋藍等顏色款式，提供 128GB、256GB、512GB 版本；而iPhone 12 mini 共有白、黑、藍、紅、綠等顏色款式，提供 64GB、128GB、256GB 版本。（編輯：郭佩蓉）