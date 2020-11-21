當兵伙食超恐怖？過來人推爆「軍中三寶」：贏過便當店
當兵伙食超恐怖？過來人推爆「軍中三寶」：贏過便當店
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-21 12:10:12
服兵役是許多男生共同的回憶，或許一生中最荒謬的事正好就在此階段發生，近日就有網友在PTT八卦版提到，好友剛接到兵單，擔心軍中伙食不合胃口，憂心詢問「是大家妖魔化飲食，還是真的這麼恐怖？」貼文立刻勾起許多網友回憶，引發全場熱烈回響。
原PO表示，身邊的朋友最近剛接到兵單，看來自己要「進陰間」的日子也不遠了，常常看到有人說當兵時吃過帶毛的豬腳、有米蟲又不熟的飯，還有一堆油膩又噁心的菜，沒吃完的菜還會變成明天早餐稀飯裡的原料，崩潰的說「真的很難想像，在陽間生活20幾年的人可以吃得下去」，不禁好奇詢問「是大家妖魔化飲食，還是真的這麼恐怖？」不解國軍為何不請營養午餐的廠商來準備飲食，並希望前輩們能分享當初是如何撐下來的。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我幾年前當的，沒那麼誇張啊，不過沒多好吃就是了」、「哪有，我覺得不錯吃啊，就吃粗飽的」、「現在好很多了啦」、「餐盤比較恐怖」、「除了新訓之外其實還好」、「我覺得沒很難吃啊，起碼比某些便當店好吃」。不過，也有網友認為，軍中也是有佳餚，「我還蠻喜歡當兵時的饅頭，因為是阿兵哥做的麵糰，很Q彈」、「軍中伙食三寶，雞腿、燒賣、春捲」、「每天都有滷雞腿餒」、「關西的滷汁碗裡面有時候會有小鳥蛋，超好吃」；更有過來人笑稱「當兵通常會胖」。（編輯：賴詠璿）