巷仔內／秋鬥人數超乎預期多 國民黨用「拖」出來的
記者吳承翰/特稿
calendar_today2020-11-23 17:39:31｜update2020-11-23 17:40:33
國民黨首度參與秋鬥遊行，上街人數破5萬超出預期，黨團總召林為洲指出這顯示民眾在意萊豬議題，加上行政院長蘇貞昌仍未道歉，也並未接受國民黨團提出的訴求。未來怎麼持續抗爭力道？除了延續杯葛的蘇上台的基調，林為洲表示要「主動出擊」，要求立法院長游錫堃召集朝野協商，安排12月15日、18日、22日，三日院會處理萊豬進口的配套法案，否則國民黨團會持續杯葛到這個會期結束。
從2016年政黨輪替以後，國民黨一直在學習做在野黨，中間經歷了大大小小政治性、非政治性的朝野衝突，不管事件如何周折，國民黨總會鬧出笑話、或處理上不夠細緻讓議題失焦。國民黨年初總統大選會大敗，就是他們太過得意忘形，忘記2018年縣市長選舉是基於民眾「討厭民進黨」才贏，在民進黨暫時團結、穩住陣腳後，國民黨立刻又把優勢還了回去。這次的秋鬥人數，可說是國民黨「拖」出來的。在秋鬥登場前，國民黨人士不斷宣傳，只要找到機會就「打廣告」，號召民眾上街，讓民眾願意出門的關鍵，則是長達兩個月、超過雙位數的院會杯葛。過去國民黨團只要在同一個議題陷入持久戰，總會發生「夾手他人」、立委杯葛空檔纏著鐵鍊拍照等破綻，讓民進黨重新搶回話語權。
但這回國民黨團在漫長杯葛戰中罕見地展現出紀律，不但沒出現失誤，區域立委即使抱怨選區難顧也乖乖跟著輪值表守在議場，遲遲不能上台的壓力落在行政院長蘇貞昌這邊，為了化解壓力、開闢新戰場轉移焦點，發言人室連續引戰卻膛炸，不只把丁怡銘給賠進去，連帶引爆民眾的不滿，而這一切都是從看似無聊、了無新意的院會杯葛而來。在職業體育競技中，只要策略成功，就不主動變陣，等待對手拿出解套方式。國民黨團想在杯葛戰中持續得分，除了維持良好的紀律外，也不能忘進民進黨怎麼失分的。
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