女拿三倍券遭拒收！店員嗆「這是洗錢」　全場駭然：好扯

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這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「三倍券不能這樣用嗎？」的文章表示，「昨天和朋友二人聚餐，她有說要用三倍券一張500付，沒多帶，一餐一人是400元，所以2人800元」，原PO更接著說「因此我就拿1張500元三倍券+300元現鈔，結果店員拒絕，說這樣是洗錢」，原PO更看傻表示「我說那我付1張500元三倍券，300元刷卡，店員也不肯」，結果原PO最後直接刷800元才離開，這也讓原PO感到疑惑「請問我這樣不行嗎？有點小生氣」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「洗個屁，完全不懂」、「沒聽過不能這樣用的，好奇怪」、「店員根本胡說八道，是老闆不想收3倍券再去換錢這個手續吧」、「你的用法沒問題，是店員的問題」、「洗卵葩啦！店家要繳稅不想收三倍券啦！」、「金額給剛好又不用店家找錢，是在洗什麼錢？」、「這真的要檢舉，明顯是老闆叫店員這樣唬客人的」、「三倍卷視同現金，店員這樣檢舉會被罰」、「三倍券才不管你有沒有跟現金一起付，不收三倍券就講清楚一點」。
事實上，使用紙本振興三倍券，民眾不得強制要求攤商要找零，也有部分攤商可能會拒收三倍券，因為沒有統編無法兌換成現金，加上店家都怕代換會被反課稅，若對振興三倍券有疑問，也建議直接洽詢 1988 免付費專線，服務時間為 8:30-18:30 ，全年無休。（編輯：王柏文）