女拿三倍券遭拒收！店員嗆「這是洗錢」　全場駭然：好扯

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女拿三倍券遭拒收！店員嗆「這是洗錢」　全場駭然：好扯

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-24 10:51:16

▲女拿三倍券遭拒收！店員嗆「這是洗錢」，全場駭然。（示意圖／NOWnews資料照）
▲女拿三倍券遭拒收！店員嗆「這是洗錢」，全場駭然。（示意圖／NOWnews資料照）
因應新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府推出「振興三倍券」政策，而行政院長蘇貞昌曾表示「大家盡量使用三倍券，而且到年底都可以不斷循環使用」。對此，就有網友在網路上分享自己拿三倍券遭到拒收的情況，店員甚至更嗆說「這是洗錢」，讓全場網友駭然，引起熱議。
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▲因應新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府推出「振興三倍券」政策。（示意圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲因應新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府推出「振興三倍券」政策。（示意圖／翻攝爆廢公社臉書）
這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「三倍券不能這樣用嗎？」的文章表示，「昨天和朋友二人聚餐，她有說要用三倍券一張500付，沒多帶，一餐一人是400元，所以2人800元」，原PO更接著說「因此我就拿1張500元三倍券+300元現鈔，結果店員拒絕，說這樣是洗錢」，原PO更看傻表示「我說那我付1張500元三倍券，300元刷卡，店員也不肯」，結果原PO最後直接刷800元才離開，這也讓原PO感到疑惑「請問我這樣不行嗎？有點小生氣」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「洗個屁，完全不懂」、「沒聽過不能這樣用的，好奇怪」、「店員根本胡說八道，是老闆不想收3倍券再去換錢這個手續吧」、「你的用法沒問題，是店員的問題」、「洗卵葩啦！店家要繳稅不想收三倍券啦！」、「金額給剛好又不用店家找錢，是在洗什麼錢？」、「這真的要檢舉，明顯是老闆叫店員這樣唬客人的」、「三倍卷視同現金，店員這樣檢舉會被罰」、「三倍券才不管你有沒有跟現金一起付，不收三倍券就講清楚一點」。
▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.06）
▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.06）
事實上，使用紙本振興三倍券，民眾不得強制要求攤商要找零，也有部分攤商可能會拒收三倍券，因為沒有統編無法兌換成現金，加上店家都怕代換會被反課稅，若對振興三倍券有疑問，也建議直接洽詢 1988 免付費專線，服務時間為 8:30-18:30 ，全年無休。（編輯：王柏文）
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