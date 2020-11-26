秋冬失眠掰掰　補充好菌助一覺到天亮

俗話說「秋乏冬困」，秋冬總讓人感到怎麼睡都睡不飽；工作、學習上也提不起勁，做什麼都沒精神。一般人往往以為這些「懶散、想冬眠」的行為是因為氣溫降低，導致新陳代謝跟著低落。身心科醫師邱瑞祥分析，醫學報告顯示日照長度和光度也會影響人體的情緒與睡眠調節，秋冬日照較短，影響褪黑激素、多巴胺與血清素的分泌，將直接影響人們的情緒壓力與睡眠品質。但一般人往往忽略了，維持腸道健康，就能調節內分泌，緩解季節失眠。

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日照短、氣溫低 你也季節性失眠了嗎？

褪黑激素影響人體生理時鐘、多巴胺調節精神興奮程度、血清素則可控制消化與情緒。邱瑞祥指出，腸道的神經元數量僅次於大腦，腸道壁上也佈滿大量內分泌細胞，可分泌多達數十種神經傳導物質，可影響心跳、呼吸、消化、食欲與睡眠。





缺乏血清素會造成便祕、情緒低落、易怒、疲勞、失眠、動作障礙等症狀，而血清素過多則會造成腹瀉。若是缺乏多巴胺，則容易注意不集中、憂鬱、嗜睡，而多巴胺過多時則容易思覺失調、四肢無法自主、緊張、失眠。腸道內儲藏人體内95%以上的血清素，而多巴胺的分泌，腸道與大腦各佔50%。維持腸道健康、腸道菌落平衡，就是季節變換時能好好入眠的關鍵。





腸腦好循環 PS128精神益生菌輔助健康平衡





雖然人體大多時候可自行調節日照與環境造成的生理影響，但現代人生活壓力大，加上常常接受光線刺激，盯電腦、滑手機，腦部持續接收刺激，常有內分泌失調現象，如多巴胺不斷分泌，等到了要睡覺的時間，體內多巴胺無法急速下降，因此民眾往往面臨「趕著入睡卻睡不著」的窘境，以至於造成第二天早上睡過頭、睡眠不足的惡性循環。





目前「菌-腸-腦軸」研究證實，精神益生菌攝取對抑制許多神經障礙或是身心疾病症狀有很大助益，腸道菌叢包含上千種微生物，數量可達數百兆，菌叢的生態平衡會直接影響人體神經系統，「腦病腸治」成為一種新興流行。以PS128精神益生菌為例，在小鼠實驗中能夠有效調節實驗鼠腦部多巴胺、血清素及皮質醇（壓力賀爾蒙）濃度，具有極佳的舒緩憂鬰、焦慮與壓力的效果。





腸道好菌來幫忙 一夜好眠到天亮





「很多人一遇到失眠就想服用安眠藥，常常一不小心就變成藥罐子。」邱瑞祥說明，失眠的成因很多，單靠安眠藥可能無法完全根治，也可能越吃劑量越重。建議先尋求失眠的成因，此外也要培養抒發壓力的管道、維持腸道健康、內分泌平衡，透過益生菌做好日常保健，解憂、清腦，跟季節性失眠說掰掰。