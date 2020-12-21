旅館求生術／安心旅遊補助來助攻　渡假飯店因禍得福

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福容飯店位在福隆的分店福隆貝悅大飯店總經理陳柏宏表示，疫情發生之後，飯店的業績在2月到4月最慘，住房率大約只有1成多，從5月份開始，疫情控制得當陸續解封，住房率開始回升，等到暑假期間，住房率達到7、8成，比以往暑假高了2成。
等到暑假一過，飯店的住房率回到5成多，比以往稍微好一點，陳柏宏分析，因為有些今年2到4月要舉辦的活動，因為疫情而延期9月和10月，再加上政府安心旅遊補助，所以住房率不算太差，但因為安心旅遊只到10月底，依照目前的訂房狀況，11和12月也都有4成以上，12月由於新北市政府舉辦馬拉松活動，拉抬不少住房率
烏來輕井澤總經理李坤旺是4家飯店的股東，3家在雙北市，1家位在新北烏來的輕井澤溫泉旅館，裡頭有16個房間，業績在3月最慘，住房率不到一成，最慘的時候連續4天住宿掛蛋，只有零星2、3組泡湯客人，連水電費都不夠付。
李坤旺說，不只他的溫泉旅館慘，平日一整天下來，公有停車場100多個平面車位只停不到10台車，到烏來老街附近的客人寥寥可數，當時有很多商家歇業，輕井澤溫泉飯店5月利用沒有客人的時候重新裝修，從7月份開始，因為安心旅遊補助，以及疫情受到控制，出遊的人開始多了起來。
李坤旺表示，暑假開始烏來老街開始恢復生機，等到3倍券發放，也對當地有所助益，輕井澤溫泉旅館因為有合法旅館登記執照，是烏來少數可以使用安心旅遊補助的合法旅館，也由於旅館改變策略，採取讓利政策，並加強對客人的服務，所以到目前為止，雖然有疫情，旅館一整年下來只有3個月虧損，和其他旅館相比，應該算幸運許多。
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