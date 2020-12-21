旅館求生術／新冠肺炎飯店吃足苦頭 想生存得各憑本事
旅館求生術／新冠肺炎飯店吃足苦頭 想生存得各憑本事
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-12-21 08:00:00
新冠肺炎疫情改變了全世界，旅遊業可以說是受創最深，尤其是飯店業，受到疫情衝擊國際觀光客趨近於零，都會飯店苦哈哈，不是認賠殺出，也有的賣房求生；但度假飯店和離島則是受到民眾無法出國的影響，反而異軍突起，同樣是飯店，卻是悲喜兩樣情。
回顧新冠肺炎從1月23日大陸武漢封城之後，在全世界迅速蔓延，台灣的旅遊業最慘在4月份，不管是都會旅館還是渡假飯店，住房率幾乎都不到一成，5月底疫情趨緩，6月開始報復性旅遊出籠，在家悶了好幾個月，又不能出國的民眾，開始到墾丁花東等地呼吸新鮮空氣，成為疫情之下第一波回溫的飯店業者。7月開始政府推動的安心旅遊上路，再加上原本就是暑假旅遊熱潮，造成花蓮、台東和離島，尤其是澎湖、金門機位和房間一位難求，一度給業者帶來強心針，但10月底安心旅遊結束，業者最擔心的情況又出現了，當時的榮景成了曇花一現，住房率直直落。11月以後，雙北接連舉辦好幾場馬拉松，再加上新北的歡樂耶誕城活動，今年長達53天，即將到來的耶誕節和各地的跨年活動，對於拉抬住房率來說不無小補，在後疫情時代，各家飯店業者勢必使出渾身解數，降價也好、促銷也罷，業者想要生存，只能各憑本事，達爾文的進化論「適者生存、不適者淘汰」不只用在生物界，飯店業亦復如此。
旅館求生術／疫情重災區都會旅館業 業者賣房求生存
旅館求生術／安心旅遊補助來助攻 渡假飯店因禍得福