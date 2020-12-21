旅館求生術／疫情重災區都會旅館業　業者賣房求生存

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曾美絹說，除了7、8月暑假住房率達到5、6成之外，其他月份真的慘不忍睹，很多業者為了生存下去，只好轉型為防疫旅館，像她在台北市的5間旅館，也有3間申請為防疫旅館，旅館業者都心情沉重，不知回春的燕子何時降臨。
曾美絹告訴記者，旅館經營不容易，通常要住宿率達到5成，才能勉強打平，現在只剩下2、3成，她經營的8家旅館，有的一個月虧損200萬，有的50萬，加起來一個月虧損上千萬，只好賣房子求生存，已經把台北市大安區精華地段的房子出售，所得的款項再加上政府的補貼，拿來填補這個無底洞。
烏來輕井澤總經理李坤旺，是好幾家飯店的股東，其中有3家在雙北市，屬於都會型飯店，位在台北三重的薇米商旅有52個房間，2月開始雪崩式的下滑，不僅沒有陸客、背包客、台灣客進香團，連休息的客人都減少，4月最慘營業額只有以往的1到2成，後來政府有一連串的紓困補助，讓業者獲得喘息的機會。
李坤旺說，因為政府補助1人1000元的安心旅遊專案，7月開始為了生存，原本1400元的房價，變成零元入住，再送麥當勞套餐，陸續又有進香團進住，營業額回升到去年同期的7成左右，再加上雙北市接連舉行馬拉松比賽，帶動中南部遊客入住，10月份開始，大約做到去年同期的8成，但11月開始安心旅遊結束，又被打回原形，大約3到4成，12月到5、6成。
不過，同樣是都會型的飯店，位在新店的白金花園酒店，雖然在疫情過後住宿率直降，卻靠餐飲部門打出一片天，總經理陳慶珍告訴記者，以往3、4月住宿率達到8成，今年同期跌到1成多，因為少了國際觀光客，暑假也只有4成左右，9、10月稍微多了一成，但和以往動輒8、9成的住宿率不可同日而語。
不過，陳慶珍說，既然國際觀光客大幅縮減，酒店力求轉型，努力在餐飲上突破，今年拿到亞太十大餐飲名店，在疫情稍微平息之後，宴會廳生意比以往還好，業績不減反增，多了一成左右，咖啡廳也因為找來學生樂團表演，經常座無虛席，稍微彌補住房率下滑的虧損。
經過近一年的慘澹經營，業者把希望放在耶誕節檔期，由於以往的新北耶誕城活動，給當地的旅館業帶來不少商機，看準今年無法出國，新北市觀光旅遊局也整合旅館業者，提出加碼優惠的活動，希望藉由政府之力，拉抬奄奄一息的都會旅館。
旅館求生術／新冠肺炎飯店吃足苦頭 想生存得各憑本事
旅館求生術／安心旅遊補助來助攻 渡假飯店因禍得福