高麗菜驚見「像燒焦的爛葉」！內行曝挑選訣竅：絕不失手
高麗菜驚見「像燒焦的爛葉」！內行曝挑選訣竅：絕不失手
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 18:28:00｜update2020-11-25 18:32:38
高麗菜料理方式多樣，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。不過，就有女網友指出，自己買到的高麗菜，驚見「像燒焦的爛葉」出現，因此還被家人念了一頓，這也讓她納悶該怎麼挑選？對此，不少內行人紛紛傳授挑選訣竅，而在網路上掀起一陣熱議。
原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，其貼出一張高麗菜的剖面照，好奇詢問廣大網友「高麗菜中間為什麼會有像燒焦的葉子？在外觀上能夠看的出來嗎？」仔細一瞧，畫面中高麗菜部分嫩葉早已變成咖啡色。遇到該狀況，也讓原PO苦惱直呼「每次買回來都一直被念」。貼文曝光後，就有專業網友解釋可能是因「天候」所導致，直言「天氣因素，白天超大太陽、夜裡溫差太大就會這樣...餐飲業路過」、「產地太熱的問題，10-11月的南部高麗菜都比較會有這問題，外觀看不出來」、「這是生長過程中的氣侯引起的～缺少硼鈣」、「天氣太熱影響鈣吸收所以會有臭灰搭，外表通常看不出來，黒心是缺硼，今年冬天特別熱，所以今年的高麗菜特別難顧」。
根據《農業知識網》表示，若購買高麗菜遇到外表正常，切開後內部卻有灰葉、黑心現象，主要是因在高溫強日照氣候下，葉片蒸散作用旺盛，但鈣元素運移較慢，導致葉緣缺鈣的生理病害，是夏季栽培高麗菜常見的生理問題，此問題在多增加土壤中粗質有機質肥料後，即能獲得改善。除此之外，也有內行人推薦原PO，挑選時可以購買切半的高麗菜，能夠直接檢視菜葉是否新鮮，「從外觀看不出來，一定要切了才知道，但這個時候的菜大多都會包餡」、「買的時候選外表越-⋯⋯翠綠的，或是買以切一半能看到裡面的」、「我都會看切半的～這樣挑的話就不會失手買到糟的」。（編輯：陳雅雲）