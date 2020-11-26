花4500元赴畢旅！媽一看合菜臉綠 「地獄料理」毀掉整桌
花4500元赴畢旅！媽一看合菜臉綠 「地獄料理」毀掉整桌
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 11:19:28
學生時期不少人最期待畢業旅行到來，希望能在這趟旅程中與同學、好友製造難忘的回憶。不過，就有一名女網友指出，自己花4500元讓小孩參加3天2夜的國小畢業旅行，其中一天的合菜菜色卻讓她不滿直呼「一桌10個人，你們能接受嗎？」
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己花了4500元讓孩子參加3天2夜的國小畢業旅行，不過她卻對其中一天的菜色感到不滿，憤怒直呼「真的很XXX，一桌10個人，你們能接受嗎？」隨後她也貼出照片，只見畫面中，10人合菜中有油雞、炒高麗菜、蒸魚、炸物、香腸、滷肉、三色豆和蘿蔔丸子湯等料理。貼文曝光後，其中就有網友覺得十分合理，直言「我小孩畢旅菜色也差不多是這樣」、「三天兩夜4500元，這樣的菜色蠻正常的啊」、「畢旅通常三天兩夜，4500元扣掉住宿跟車費還有遊樂景點門票，餐費剩不到多少」、「國小畢旅這菜色差不多吧？」但也有網友認為「份量不足」才是問題，「菜色我覺得不是重點，重點是這個份量10個人怎麼夠吃」、「不管這桌多少錢，10人一定不夠吃！」甚至還有人指出「三色豆」這道料理太過敷衍，「看到那盤三色豆我就倒彈」、「多少錢先不說，看到三色豆先翻桌了」、「三色豆換玉米炒蛋還比較說的過去」、「三色豆毀了一桌菜」。（編輯：陳雅雲）