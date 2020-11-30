路上一堆「和牛吃到飽」？網質疑太氾濫　老饕揭暗黑真相

和牛料理近年討論度超高，相較於一般牛肉來說，價格雖然較昂貴一些，但獨特口感獲得許多民眾青睞。近日就有網友發現，越來越多餐廳都愛主打和牛，這讓他好奇「

」貼文一出也引起網友熱烈討論。

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原PO在《PTT》表示，最近發現很多餐廳都主打和牛，