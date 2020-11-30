路上一堆「和牛吃到飽」？網質疑太氾濫 老饕揭暗黑真相
路上一堆「和牛吃到飽」？網質疑太氾濫 老饕揭暗黑真相
記者許智超/綜合報導
calendar_today2020-11-30 16:52:08
和牛料理近年討論度超高，相較於一般牛肉來說，價格雖然較昂貴一些，但獨特口感獲得許多民眾青睞。近日就有網友發現，越來越多餐廳都愛主打和牛，這讓他好奇「和牛的價值是不是已經被普及化？」貼文一出也引起網友熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，最近發現很多餐廳都主打和牛，像是和牛壽喜燒、和牛燒肉、和牛壽司、和牛涮涮鍋等等，這讓他不禁想，和牛的價值是不是被降低、普及化了，於是好奇地向網友們提問「和牛是不是太氾濫了？」許多網友看到也紛紛回應，「聽你這麼一說，還真的滿常看到的」、「都是脂肪吃起來根本沒勁」、「在台灣吃過幾次千元和百元和牛，價格很貴卻沒一次好吃」、「之前很期待的說，油吃到噴出來，一咬就知道了啦」、「根本沒有想像中好吃」。不過也有內行網友指出，事實上美國和牛跟澳洲和牛都相對便宜，而日本和牛的價格才是真的貴，「等級有差啊，日本的和牛都不便宜」、「要老闆拿履歷出來判斷真假和牛」、「日本A5有履歷擺給客人看的，近江、神戶每個地方吃得出不同」、「日本當地的和牛很貴，但是真得好吃」、「日本和牛還要看部位，有些部位也沒特別好吃」。（編輯：許智超）